Oculus Rift-S è il nuovo visore per la Realtà Virtuale | arriverà in primavera a 449 euro

(Di giovedì 21 marzo 2019) In occasione della Game Developers Conference 2019 in corso a San Francisco ha esordito ilS, evoluzione dell’, il notoper la. Il prodotto sarà in vendita dallaa un prezzo di 449. Rispetto al predecessore offre un’ottica migliorata per avere immagini più nitide, una funzione detta Passtrough+ per avere una percezione del mondo reale senza togliersi il, e un display a risoluzione più alta. Sarà compatibile con i titoli VR già presenti sul mercato, oltre ovviamente che con quelli in arrivo.La progettazione dei nuovi visori è stata portata avanti insieme a Lenovo, con l’obiettivo di realizzare un prodotto più confortevole da indossare, grazie anche a una migliore distribuzione del peso e un isolamento più efficace dalla luce. Il collegamento al PC avviene con un solo cavo, che dovrebbe risultare poco ...

