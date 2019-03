Nessuna squalifica | solo una multa per Cristiano Ronaldo

ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ventimila euro di: questa e' la sanzione comminata dall'Uefa aper il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la partita vinta dalla Juventus 3-0 a Torino. Simeone, protagonista di un gesto analogo all'andata, era statoto della stessa cifra.si era diretto verso il settore dell'Allianz Stadium occupato da 1.600 tifosi della squadra spagnola appena finita la partita, vinta dalla Juventus grazie a una sua tripletta, e aveva fatto il gesto delle mani portate ai genitali. Un comportamento analogo a quello di cui era stato protagonista Simeone 20 giorni prima, in quel caso, tuttavia, rivolto al pubblico di casa. Commentando l'episodio, qualche giorno dopo, Massimiliano Allegri si era detto sicuro chenon sarebbe statoto. "Altrimenti ...- aveva detto il tecnico bianconero - avrebbero dovuto essereti ...

