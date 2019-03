La salute dei fiumi e laghi italiani | storie di mala gestione e virtuosismo

Giornata Mondiale dell’Acqua : ecco il report di Legambiente sullo stato di salute dei corpi idrici italiani : Acque troppo spesso inquinate, sprecate, e poco tutelate. A raccontarlo sono le storie di diversi fiumi, laghi e falde della Penisola che non godono di buona salute e che sono minacciati dall’inquinamento chimico, da attività agricole non sostenibili e da quelle industriali, dalla maladepurazione che si ripercuote sui corpi idrici; ma anche dal sovrasfruttamento delle acque a scopo idroelettrico. Storie che Legambiente ha raccolto nel report ...

Ambiente & salute : nell’acqua 9.420 interferenti endocrini corresponsabili di obesità - infertilità - dismetabolismo dei lipidi - danni genetici e cancro : Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, presso la Camera dei Deputati Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 78, Roma alle ore 9:45 si propone una riflessione sulla gestione pubblica e partecipata delle risorse idriche in Italia e in Europa, con un focus sulla proposta di legge 52/2018, prima firmataria il deputato Federica Daga, e sulla garanzia di investimenti adeguati per un servizio ...

Pediatria : la tv in camera dei bimbi ha un impanno negativo sulla salute fisica e psichica : La tv in camera dei bambini piccoli, in età prescolare, ha un’impatto negativo sulla salute fisica e psichica del futuro adolescente. A confermare il dato un nuovo studio pubblicato su ‘Pediatric Research’ da un’equipe delll’università canadese di Montréal che ha seguito, fino all’età di 13 anni, 1.859 bambini nati tra il 1997 e il 1998. Tutti i piccoli coinvolti sono stati visitati periodicamente e hanno ...

Farmindustria e Medicina del Lavoro : il protocollo per promuovere la salute dei dipendenti : Convegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaIn occasione di «Healthcare e Diversity Management – Lavoro e salute nelle imprese del farmaco: la persona al centro», l’evento organizzato da Farmindsutria in collaborazione con ONDA, è stato firmato un protocollo d’intesa da Farmindustria, Assogenerici e Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) con lo scopo di promuovere e migliorare la salute di oltre 200 mila ...

Salute - Campania fuori budget : “A rischio il diritto alla salute dei cittadini campani” : “E’ a rischio il diritto alla salute dei cittadini campani“: questo quanto affermato dall’ASPAT (Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale) Campania che sollecita con fermezza la Regione, ed in particolare la struttura commissariale, a trovare soluzioni. Nelle note si afferma: “Dopo aver evidenziato rischi e contraddizioni della riabilitazione complessa, proponendo correttivi e soluzioni concrete ad ...

Medici Sentinella per l’Ambiente : una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici - il ruolo dei Medici per la salute globale : E’ in programma martedì prossimo a Milano il convegno dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute globale” che si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Metropolitano di Corso Garibaldi. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente con la collaborazione della Fondazione Cariplo, dell’Ordine dei Medici di Milano, del Comune ...

8 marzo : presidio al Ministero della salute per consultori e contro l’obiezione dei medici : Manifestazione delle donne al Ministero della Salute organizzata dall’Associazione ‘Non una di meno’ per l’8 marzo a favore dei consultori, contro l’obiezione di coscienza e per una sanità attenta alle donne. Il presidio è in corso in lungotevere Ripa ed è stato organizzato in occasione dello sciopero indetto per i diritti delle donne a livello internazionale dal movimento. Una delegazione delle manifestanti è stata ...

Terra dei Fuochi - anche dall’estero confermano i danni alla salute. Ma da Napoli ancora nessuna notizia : Contemporaneamente alla messa in stato di accusa dello Stato italiano per la Terra dei Fuochi campana, è stato prodotto dal ministero della Salute italiano “l’Atlante delle diseguaglianze della salute in Italia”, che ci dice cosa sta accadendo in base alle disuguaglianze socioeconomiche e geografiche in rapporto alla mortalità in Italia. L’Italia subisce l’ennesimo processo dalla Corte Ue perché poco o nulla ha fatto a tutti i ...

I guai del senatore-medico dei 5 Stelle pronto a diventare ministro della salute : O meglio, non si è dedicato a tempo pieno alla politica. In realtà il chirurgo ha fatto la spola con una clinica privata della capitale e ha effettuato numerosi interventi chirurgici, almeno ...

Genova - Ponte Morandi : probabile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Nasce M-Team contro la meningite per la salute dei bambini : in campo Cagnotto - Peronaci - Vitiello e Bozzola : ... si prodigheranno con eventi pubblici e presenza sui social e media con l'hashtag #mteam19 per comunicare gli obiettivi e i messaggi positivi di questa campagna, "S port, gusto e scienza insieme per ...

Ambiente : in Italia solo il 43% dei fiumi è in buona salute : In Italia solo il 43% dei 7.494 fiumi avrebbero raggiunto un ”buono stato ecologico” come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre il 41% è ben al di sotto dell’obiettivo di qualità e un 16% non è stato nemmeno classificato. Per i 347 laghi del nostro Paese, invece, la situazione è ancora più grave visto che appena il 20% è ”in regola” con la normativa europea. E ad essere a rischio è anche la ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli lascia per motivi di salute? : Lo storico cantante dei Pooh Riccardo Fogli è stato colto da malore nelle ultime ore mentre era all'Isola dei Famosi in Honduras. L'artista è stato immediatamente soccorso da un medico, ma già si parla di ritiro per motivi di salute.Non si conoscono ancora bene i motivi del malore della voce del gruppo, ma probabilmente non avrebbe preso bene le notizie di gossip che ruotano intorno alla moglie Karin Trentini, secondo le quali l'avrebbe ...