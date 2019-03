Il mistero sulla morte di Imane Fadil dovrebbe chiudersi qui

Riportata alla luce un’enigmatica struttura : mistero sulla datazione : Un team di archeologi ha riportato alla luce le misteriose fondamenta di quello che sembra essere stata una massiccia, antica struttura, forse un ponte che conduceva a un’isola artificiale, in… L'articolo Riportata alla luce un’enigmatica struttura: mistero sulla datazione proviene da Essere-Informati.it.

Il mistero sulla morte di Laura Pignataro - alto funzionario Ue - suicida a Bruxelles : Laura Pignataro, dirigente del servizio giuridico della Commissione europea, è morta a dicembre. Il caso dell'alta funzionaria Ue è stato considerato dalla polizia belga come un suicidio per motivi privati. Ma il giornale francese Liberation sostiene che dietro la sua morte ci potrebbero essere pressioni esercitate da Martin Selmayr, vicino a Jean-Claude Juncker.Continua a leggere

Domenica in - Mara Venier e il mistero di suo marito rimasto a Santo Domingo : il giallo sulla salute : Mara Venier sente tantissimo la lontananza con suo marito Nicola Carraro, rimasto a Santo Domingo mentre sua moglie è a Roma per Domenica in e i fan si interrogano sul perché Carraro non rientri in Italia. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato un video sul suo matrimonio, con un commento che ben

Avellino - mamma trova morta nel letto sua figlia di 20 anni : mistero sulla causa : La sua mamma era andata a svegliarla, invece, ha dovuto fare la tragica scoperta della morte della sua figlia. La giovane Cinzia Sossio, di appena venti anni, si è spenta nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente in contrada di San Rocco di Santa Lucia di Serino, in Irpinia, per cause che ancora non sono state chiarite. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stata rinvenuta nella mattinata di domenica ...

Il mistero sulla morte di Alessio Vinci : Tante domande ancora senza risposte sul giovane studente di Ventimiglia trovato "suicida" a Parigi nel gennaio scorso

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

Il 'non mistero' della balena morta nella foresta amazzonica - ma sulla spiaggia : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

Italo X - il rapper che canta “Io sto con Salvini” : mistero sulla sua identità (e c’è chi spera che sia solo un troll) : “Io dico che è meglio aiutarli a casa loro”. Inizia con queste parole la canzone di debutto di Italo X, che si intitola proprio Io Sto Con Salvini. Dall’identità ancora misteriosa e confusa (c’è chi sostiene che sia lombardo, chi veneto), Italo X ambisce a diventare il primo rapper sfacciatamente sovranista e salviniano. In sole 48 ore, tante quante sono trascorse dalla pubblicazione del brano, la curiosità attorno alla figura ...

Russia - mistero sulla decapitazione dei vertici di Gazprom : Per quasi vent'anni è stato uno degli uomini più potenti del mondo nel mercato del gas, il manager che di fatto guidava le strategie di esportazione del gas russo. Ma Alexander Medvedev, improvvisamente, ha lasciato Gazprom . Con lui se ne va dopo una lunga ...

La nascita della vita sulla Terra : un mistero da decifrare : Per dovere di cronaca va detto che tutte le ipotesi proposte sono state oggetto di critiche - ma ciò non significa che la comunità scientifica le consideri infondate: il problema di fondo è quello ...

mistero sulla possibile foto di OnePlus 7 oggi 18 febbraio : precisazioni necessarie : Continuano a girare voci incontrollate per quanto riguarda il cosiddetto OnePlus 7. Da giorni si parla di una possibile apparizione in occasione del Mobile World Congress, ma a tal proposito occorre ricordare quanto riportato alcuni giorni fa sulle nostre pagine, quando abbiamo fatto presente ai lettori di OptiMagazine che al massimo toccheremo con mano un prototipo. Certo, la fase di progettazione del nuovo top di gamma cinese del 2019 pare ...

Mia Martini - si riaccende il mistero sulla sua morte. La sorella Leda : «Qualcuno quel giorno l'aveva picchiata» : Ottimo esordio per 'Io Sono Mia' che ieri sera, 12 febbraio, ha tenuto incollati allo schermo oltre 7milioni e 700mila spettatori pari al 31% di share. Un risultato che si commenta da solo se ...

Vladimir Luxuria su Mahmood : “Il mistero sulla sua sessualità…” : Mahmood: le parole di Vladimir Luxuria dopo il trionfo a Sanremo 2019 Continua il successo di Mahmood dopo la vittoria di Sanremo 2019. Il cantante sta registrando numeri da capogiro con ‘Soldi’ scalando anche le classifiche mondiali. Al settimanale Chi Vladimir Luxuria ha commentato la vittoria di Mahmood e sembra essere molto incuriosita della sua persona: “Mi piace il fatto che sembra dolce e timido, quasi introverso, ma ...

Mia Martini - si riaccende il mistero sulla sua morte. La sorella Leda : 'Qualcuno quel giorno l'aveva picchiata' : Ottimo esordio per 'Io Sono Mia' che ieri sera, 12 febbraio, ha tenuto incollati allo schermo oltre 7milioni e 700mila spettatori pari al 31% di share. Un risultato che si commenta da solo se ...