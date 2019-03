Ibra racconta Mourinho | “Una volta mi criticò durante l’intervallo di fronte al resto

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si sa Zlatanhimovic e Josésono due personaggi che non le mandano a dire. Due caratteri dominanti che però quando hanno lavorato insieme si sono trovati bene. Intervistato dal ‘Mirror‘, è lo stessohimovic are un curioso retroscena relativo al periodo trascorso insieme all’Inter: “Avevamo fatto un brutto tempo e lui mi ha criticatodialdella squadra. Avrei dovuto ricevere un premio come miglior giocatore in Italia e mi ha detto: quando vai su quel palco e ricevi il tuo premio dovresti vergognarti per il modo in cui stai giocando ora, non te lo meriti“. Lo svedese non la prese bene ma non reagì come rivela nell’intervista: “Non è una novità il fatto che lui critichi i giocatori, ma dipende tutto da come reagisci e da come la prendi. Io mi sono detto che sarei uscito dallo ...

