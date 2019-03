Gli autovelox a Ragusa funzionano davvero o servono solo da deterrente?

Autovelox - non solo segnaletica : occorre la chiara visibilità della pattuGlia : La sentenza pubblicata in data 05 marzo 2019 n. 6407 della Corte di Cassazione sez. VI civile, trova spunto dal ricorso presentato dal ricorrente, per proporre opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale, per violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S., rigettato nel merito dal Tribunale. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un’apparecchiatura di rilevamento di ...

Tutor intelligenti : a Roma la nuova mappa deGli #autovelox che segnalano anche la doppia fila : Autovelox sempre più intelligenti e che sono in grado di rilevare all’istante la velocità di una macchina inviando automaticamente al comando generale dei vigili la targa dell’auto. Si tratta di nuovi Tutor capaci anche di ispezionare un ampio raggio stradale attraverso una lente focale grandangolo alla ricerca delle macchine in doppia fila. Questa la novità che tra qualche settimana arriverà su almeno 10 strade ad alto scorrimento ...

Un gruppo whatsapp per evitare Gli autovelox : 62 denunciati ad Agrigento : Le indagini partite da un telefonino il cui proprietario faceva parte della chat. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio

Google Maps vi indicherà dove sono Gli autovelox - test avviati in alcune nazioni : Le segnalazioni di autovelox e incidenti stradali iniziano a popolare le schermate di Google Maps, il popolare servizio di navigazione satellitare. Per ora si tratta di una sperimentazione, e le nuove icone appaiono solo in alcuni casi nella modalità di navigazione, nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Russia, Brasile, Messico, Canada, India e Indonesia. Non serve spiegare il motivo di questa novità, che è sempre stata apprezzata ...