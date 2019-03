ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2019) Oltre mille impianti La notizia del giorno nel pianetaè la condanna per un totale di 17a tre cittadini inglesi che avevano favorito la trasmissione illegalePremier League, guadagnando un profitto da oltre 5 milioni di sterline.Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone avevano installato oltre mille impianti che qui definiamo. Tra pub, club e abitazioni private ine Galles.Grazie ai “”, gli utenti hanno usufruito di contenuti pay senza sottoscrivere alcun abbonamento.«È una sentenza importante – ha commentato Kevin Plumb direttore dei servizi legali per la Premier League -, la legge raggiungerà società e privati che frodano i proprietari dei diritti e violano il copyright. L’utilizzo di questi servizi è illegale e i tifosi dovrebbero esserne consapevoli, anche perché rischiano di diventare vittime di frodi o furti di ...

SSCNapoliNews : Calcio pirata in tv / Inghilterra, in tre condannati a 17 anni per i pezzotti della Premier - napolista : Calcio pirata in tv / Inghilterra, in tre condannati a 17 anni per i pezzotti della Premier Oltre mille abbonament… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Serie A, il presidente Micciché: “In Italia oltre due milioni di persone usano siti pirata per guardare le partite, ruba… -