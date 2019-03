Bus incendiato a Milano | diamo la cittadinanza a Rami E torniamo a parlare di ius soli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Bene ha fatto il Viminale a decidere di concedere laitaliana a, il ragazzino 13enne che grazie al suo sangue freddo ha evitato una strage nel bus. Il caso dinon deve però rimanere un caso isolato. Non occorre compiere gesti coraggiosi (non userei il termine “eroici” che mi pare esagerato oltreché abusato), per essere italiani, altrimenti rimarrebbero in pochi nel nostro Paese.in Italia ci è nato e cresciuto, sta frequentando la scuola proprio come i suoi compagni, che come lui sono nati qui. L’esempio dipotrebbe essere un buon punto di partenza per avviare finalmente una riflessione sullo ius, che è stato in passato evocato, a debita distanza dalle elezioni, per poi finire nel dimenticatoio.Quanti sono iche hanno visto la luce sul nostro territorio? Che magari continuiamo a chiamare egiziani, marocchini, senegalesi e ...

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l'autista di un bus di una scuola media. Aveva prelevato 51 a… - emergenzavvf : #Bus incendiato a #SanDonatoMilanese (MI), dopo l’intervento effettuato dai @_Carabinieri_ , i #vigilidelfuoco hann… - riotta : Il ragazzino che si e' slegato, ha raccolto un telefonino sfuggito al terrorista e ha chiamato @_Carabinieri_ salva… -