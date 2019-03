Annunciata la data di uscita dell' episodio 3 di Life is Strange 2

James Bay tornerà in Italia a giugno : Annunciata una data a Verona : Tutto quello che c'è da sapere The post James Bay tornerà in Italia a giugno: annunciata una data a Verona appeared first on News Mtv Italia.

A$AP Rocky in Italia a luglio : Annunciata una data a Milano : BOOM

Aquaman - Annunciata la data del sequel del film con Jason Momoa : Aquaman è già pronto a tornare. Warner Bros, infatti, ha già annunciato la data in cui il supereroe interpretato da Jason Momoa tornerà al cinema con il secondo capitolo dedicato alle sue avventure.

Annunciata la data di uscita di Ace Attorney Trilogy : Ace Attorney Trilogy di Capcom, il remake in HD dei tre titoli originali Ace Attorney per console moderne, verrà lanciato in occidente il 9 aprile secondo l'elenco eShop del gioco, riporta Gamingbolt. Un po' in ritardo rispetto alla versione giapponese.La versione Switch del gioco è disponibile per il pre-load sul Nintendo eShop in questo momento; la dimensione del file arriva a 1,7 GB, il che significa che non ci sarà bisogno di moltissimo ...

I concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna - Annunciata la data al Forte Arena : biglietti in prevendita : A pochi giorni dall'avvio della sessione italiana del tour, arrivano i concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna. L'artista romano ha annunciato una data al Forte Arena di Santa Margherita di Pula. I biglietti per la data del 10 agosto del Vita ce n'è World Tour sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna è stabilita secondo le modalità abituali con ritiro sul luogo dell'evento, con corriere espresso

Ufficiali i concerti estivi dei Subsonica dopo il tour nei palasport : Annunciata la prima data : Sono Ufficiali i concerti estivi dei Subsonica, che arriveranno subito dopo il tour che hanno condotto nei palasport e durante il quale hanno reso nota la volontà di tornare sul palco anche durante la bella stagione. Per il momento, si conosce solo la prima data che si terrà a San Severo il 26 luglio, mentre il resto del tour è ancora in attesa di essere annunciato. Stando a quanto dichiarato dal gruppo, le date estive saranno parecchie

Path of Exile per PS4 ha una data di uscita. Annunciata l'espansione Synthesis : Come segnala Wccftech, Path of Exile, il gioco di ruolo free-to-play di Grinding Gear Games di grande successo, debutterà l'8 marzo su PlayStation 4. Inoltre, la data vedrà anche l'uscita della nuova espansione Synthesis su tutte le piattaforme.Synthesis vi permetterà di esplorare nuove aree per ottenere ricompense preziose, a patto che sarete in grado di superare le sfide proposte.Numerose le novità dell'espansione, ad esempio i giocatori

Catherine Full Body : Data di uscita Annunciata per l’Occidente : ATLUS ha oggi annunciato che Catherine: Full Body arriverà in Occidente il 3 settembre 2019! Caratteristiche di Catherine: Full Body A Full-Bodied Remaster: L’accattivante storia di Catherine ritorna in Catherine: Full Body, più grande e migliore che mai. Grafica e gameplay migliorati, musica nuova di zecca, opzioni multiplayer avanzate e molto altro ancora ti attendono in questo nuovo allettante titolo. Da un triangolo ...

SPACE JUNKIES VR : Data di uscita Annunciata : Ubisoft annuncia che SPACE JUNKIES, uno sparatutto su jetpack sviluppato esclusivamente per la realtà virtuale, sarà disponibile a partire dal 26 marzo per PlayStation VR, dispositivi per la realtà virtuale Windows Mixed Reality, Oculus Rift + Touch e HTC Vive. SPACE JUNKIES VR disponibile dal 26 Marzo 2019 Il titolo è già disponibile per il pre-ordine da Steam e Oculus Store a partire da oggi, e

Annunciata la data del prossimo Nintendo Direct : Del prossimo Nintendo Direct se ne era già parlato qualche giorno fa, ma Nintendo non aveva comunicato in via ufficiale quando sarebbe andata in onda la trasmissione.Ora, attraverso un comunicato stampa, apprendiamo che "alle ore 23:00 di mercoledì 13 febbraio andrà in onda un nuovo Nintendo Direct, con 35 minuti di informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch, inclusi nuovi dettagli su Fire Emblem: Three Houses"."Sarà possibile seguire

WORLD WAR Z : Data di uscita Annunciata : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha annunciato che WORLD War Z, l'attesissimo gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC tramite l'Epic Games store. WORLD WAR Z arriva il 16 Aprile Per festeggiare l'annuncio della Data d'uscita, è ora possibile effettuare il pre-order di WORLD War

Annunciata la nuova data di lancio di Total War : Three Kingdoms : Il titolo strategico di Creative Assembly, Total War: Three Kingdoms, segna un significativo passo avanti nella saga di Total War, consegnando un nuovo livello di profondità ai giocatori fan del franchise. Oggi, lo studio ha annunciato che quei giocatori dovranno aspettare ancora un po', dato che il titolo sarà ora disponibile il 23 maggio 2019."Siamo nella fortunata posizione di poter fare la cosa giusta per i nostri giochi, e in questo caso,

Doctor Sleep - Annunciata la data di uscita del seguito di Shining : Pronti ad avere di nuovo a che fare con la luccicanza? In queste ore Warner Bros ha confermato che Doctor Sleep, il film tratto dal romanzo di Stephen King che fa da seguito a Shining, uscirà il prossimo autunno. Per la precisione la pellicola diretta da Mike Flanagan, già regista dell'adattamento kinghiano Gerald's Game e della recente e acclamata serie Hill House, debutterà nelle sale americane l'8 novembre 2019. Il film,