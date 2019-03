Aggredite su bus per velo, posta video

e picchiate "da una ragazza" su un bus a Torino perché indossavano il. E'il racconto, su Fb, fatto da una giovane musulmana, in unche in pochi minuti è diventato virale. "Eravamo sul pullman di ritorno dal centro-racconta la giovane che indossa unnero- una mia amica si è allontanata da un cane e una ragazza che, dopo averle gridato 'Vi spaventate per un cane e poi fate gli attentati!', le ha strappato il. Abbiamo chiamato la polizia e quella ragazza ci ha colpito ancora".(Di giovedì 21 marzo 2019)

