Sequestrata la Mare Jonio | i migranti sbarcano Salvini | la nave fa traffico di esseri

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Notificato un decreto di sequestro probatorio della' della ong Mediterranea dalle Guardia di finanza in qualita' di polizia giudiziaria. Il provvedimento entro 48 ore dovra' essere confermato dalla procura di Agrigento. Lacon 48a bordo e' attraccata ieri alle 19.00 in porto ed è subito scattato l'ordine di sbarco dopo oltre dodici ore di attesa a ridosso dell'isola. La procura diretta da Luigi Patronaggio ha aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carico di ignoti. "Liberte'... liberte'..." hanno urlano in coro ia bordo dellaappena ormeggiata nel molo commerciale di Lampedusa. Sono scesi dallai naufraghi tra qualche applauso della gente accorsa nel molo di Lampedusa: il primo è stato un minore africano avvolto da una sciarpa bianca. I naufraghi vengono avvolti nelle coperte termiche: ...

