Scomparsa a Marsala, trovata morta Nicoletta Indelicato: arrestati per omicidio un uomo e una donna

(Di mercoledì 20 marzo 2019) I carabinieri hanno arrestato due persone - in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla procura di- per l'uccisione di, 25 anni, la giovanetra sabato e domenica scorsi adopo essere uscita con una amica, il cui corpo è stato ritrovato dagli investigatori in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne della zona.In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati pere soppressione di cadavere. Stamane la svolta nelle indagini, dopo il ritrovamento del cadavere.A diffondere la notizia delladella giovane era stato il sindaco di, Alberto Di Girolamo, che in una nota spiegava: "La giovane, nella notte fra sabato e domenica, dopo essere uscita con un'amica, non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Da qui la denuncia presentata dai genitori in grande apprensione per la figlia. Quando ha fatto perdere le sue tracce la ragazza, di corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi". Nella notte il ritrovamento del cadavere.