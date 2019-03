Libera La mafia contagia anche il Nordest | quest' anno la manifestazione a Padova

A Venezia 'Memoria tra testimonianza e racconto' : incontro tra vittime innocenti mafia di Libera : Si è appena concluso l'annuale incontro organizzato da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per i familiari delle vittime innocenti delle mafie. A Venezia, dall'8 al 10 marzo, si sono ...

Camorra : Libera - in Veneto la mafia percepita come fenomeno marginale (4) : (AdnKronos) - Proseguendo nella ricerca sociale di Libera, la metà dei rispondenti ritiene che in Veneto vi sia la presenza di organizzazioni criminali di origine straniera con caratteristiche similari alle mafie tradizionali italiane. La quota di incerti cresce consistentemente a fronte di una doma

Camorra : Libera - in Veneto la mafia percepita come fenomeno marginale (3) : (AdnKronos) - “Per i cittadini veneti che hanno risposto alla ricerca – commenta Roberto Tommasi, referente Libera Veneto - la mafia è percepita come fenomeno globale ma sotto casa nessuno la vede. E' chiaro che per troppo tempo il fenomeno sia sottostimato rispetto agli interessi economici e alla r

Camorra : Libera - in Veneto la mafia percepita come fenomeno marginale (2) : (AdnKronos) - Tra i fattori sociali considerati rilevanti per l’adesione a gruppi mafiosi spiccano da un lato il ruolo della famiglia e del contesto di riferimento, seguono le difficoltà economiche e in ambito lavorativo. Guardando alle motivazioni individuali che spingono un individuo ad aderire al

Camorra : Libera - in Veneto la mafia percepita come fenomeno marginale : Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - Una regione dove la mafia viene percepita come fenomeno marginale mentre la corruzione è abbastanza diffusa nella percezione e nelle esperienze dei cittadini. Con una sfiducia soprattutto nei confronti esponenti politici e funzionari pubblici. E dove chi potrebbe o dov