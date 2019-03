Kevin e Jonathan Sampaio | età | altezza | peso e fidanzata

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dal mondo della moda a quello del grande pubblico televisivo.sbarcano a ‘’Ballando con le stelle’’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dopo aver calcato le passerelle di mezzo mondo, i due hanno dato vita alla “Deux”, marchio di calzature che li ha tramutati anche in imprenditori.L’estate scorsa Madonna, proprio lei, era stata pizzicata tra le braccia del bel, ora pronto a conquistare l’Italia insieme al gemello. Entrati nel mondo della moda in tenera età, hanno lavorato a New York per dieci anni e di recente sono tornati in Portogallo, dove hanno lanciato il loro marchio di calzature “Deux”.è single, anche se, come detto, la scorsa estate era stato pizzicato insieme a Madonna, mentre il cuore disembra essere impegnato ormai da molto tempo. Per dieci anni ...

