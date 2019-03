Il gioco di Stranger Things 3 sarà lanciato a luglio su Switch

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Netflix ha da poco pubblicato il trailer dell'attesissima terza stagione di, in uscita quest'estate, per la precisione il 4Ebbene, datratto anche un video, e l'uscita è stata programmata per la medesima data, sempre il 4. L'annuncio è stato reso pubblico poche ore dopo l'uscita del trailer della nuova stagione della popolare serie Netflix, e assieme alla data di lancio sappiamo anche che iluscirà solo per Nintendo, almeno per il momento. Non sono infatti state menzionate altre piattaforme.3 The Gameun'esperienza in 16 bit da gusto retro, con la quale potremo rivivere alcuni momenti della terza stagione della serie. Inclusi 12 personaggi da sbloccare e anche il multiplayer locale.Leggi altro...

