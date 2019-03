Gli Esports irrompono nel mondo dei Simpson

Alonso punta suGli Esports : nuovo socio di Motorsport Games : Alonso esports Motorsport Games. Fernando Alonso ha concluso la sua esperienza in Formula Uno, ma continua a essere attivo nel mondo dei motori con un desiderio da realizzare che potrebbe suggellare ancora di più la sua carriera: la conquista della Tripla Corona. Lo spagnolo resta comunque una persone che nutre diversi interessi extra pista ed […] L'articolo Alonso punta sugli esports: nuovo socio di Motorsport Games è stato realizzato da ...

"E My Sports" - l'episodio dei Simpson dedicato aGli eSports : Peraltro, non è la prima volta che il cartone di avvicina al mondo dei videogiochi: ad esempio, la puntata 17 della diciottesima stagione, 'Marge Gamer', ha rappresentato il mondo degli MMO, ...

F1 - Alonso scende in pista con Gli eSports : ROMA - Fernando Alonso allarga ancora il campo della sua azione nel mondo dei motori. L'ex pilota di F1, dopo essere passato alle gare di endurance, ha appena messo piede nel mondo degli eSports, ...

Roma - ecco la Totti Championship League : chi vince sfida l'ex capitano neGli eSports : Francesco , insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

Totti debutta neGli Esports : debutta la Lega con il suo nome : Il mondo degli esports affascina un numero sempre maggiore di persone, dai semplici appassionati che desiderano sfidare i propri amici con partite sempre più avvincenti, agli addetti ai lavori. Anche i club sono ormai sempre più consapevoli di un fenomeno che non può più essere sottovalutato e si stanno muovendo in modo sempre più incisivo […] L'articolo Totti debutta negli esports: debutta la Lega con il suo nome è stato realizzato da ...

ESports e Juve Stabia : un torneo per sceGliere tre pro gamer : La sfida sarà giocata a FIFA 19, il celebre videogioco di Electronic Arts che spopola in tutto il mondo e che è tuttora il più venduto in Italia . All'interno della World ESports League si terrà ...

Konami costruirà un'arena dedicata aGli Esports nel 2020 - Pro Evolution Soccer 2019 PS4 : Voglio mostrare al mondo, da qui a Ginza, quartiere in cui sorgerà l'edificio, ndr ,, l'appeal degli eSports non avrà nulla da invidiare agli sport reali". Sicuramente è un passo importante nel mondo ...

Il Bayern Monaco si apre a un ingresso neGli eSports : Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha dichiarato che il club è aperto all’idea di entrare nel mondo degli eSporst. La questione è stata affrontata durante il CdA del club bavarese, durante il quale è stato considerato «importante e necessario» creare una propria sezione legata agli sport elettronici. La strategia Bayern Monaco: sfruttare la […] L'articolo Il Bayern Monaco si apre a un ingresso negli eSports è stato realizzato da ...

La Nazionale inglese debutta neGli Esports : si cercano giocatori : Nazionale inglese esports. Trascorrere il tempo in compagnia di amici o parenti divertendosi attraverso gli esports è ormai un’abitudine più che diffusa e non è un caso che anche i club calcistici abbiano deciso di investire nel settore arrivando a prendere parte ai tornei più importanti dove si fa il possibile per prevalere sui “rival”. […] L'articolo La Nazionale inglese debutta negli esports: si cercano giocatori è ...

Gli Esports in diretta su DMAX - appuntamento con il torneo di Fortnite : Le telecamere di DMAX, canale 52 del gruppo Discovery Italia, immortalano un passaggio “storico” per il movimento degli esport in Italia: domenica 3 marzo andrà in onda “HOUSE OF Esports: FORNITE”, lo spazio di approfondimento dedicato all’ESL Katowice Royale – il torneo internazionale dove il brand ESL sposa il videogioco da milioni di fan Fortnite. Un...

DMAX apre aGli Esports - in onda “House of eSports : Fornite” : DMAX eSports – Gli eSports si preparano a sbarcare sulla televisione italiana grazie a DMAX. Le telecamere del canale 52 del gruppo Discovery Italia, si preparano a trasmettere “House of eSports: Fornite”, che andrà in onda sabato 2 e domenica 3 marzo. Si tratta di uno spazio di approfondimento dedicato all’ESL Katowice Royale – il […] L'articolo DMAX apre agli eSports, in onda “House of eSports: Fornite” è stato realizzato da Calcio ...

Il mercato deGli Esports cresce : verso 1 - 1 miliardi di ricavi nel 2019 : ricavi eSports 2019 – Il sito “Newzoo” ha pubblicato il “2019 Global eSports Market Report”, un documento che fornisce un’analisi approfondita del mercato degli eSports. Il 2019 sarà un anno importante per il settore, che raggiungerà ricavi per circa 1,1 miliardi di dollari, con una crescita del 26,7%. Circa l’82% degli introiti proverrà da dai […] L'articolo Il mercato degli eSports cresce: verso 1,1 miliardi di ricavi nel ...

Il Bologna sbarca neGli sport elettronici : nasce il progetto Bologna Fc 1909 eSports : Il Bologna Fc1909 fa il suo ingresso nel mondo degli esports, gli sport elettronici praticati a livello professionistico, e dalla collaborazione con esports Academy nasce il progetto Bologna Fc 1909 esports. In rapida ascesa a livello mondiale, gli esports sono stati riconosciuti come attività sportiva, dal CIO, il Comitato Olimpico, che ne sta valutando l’inserimento tra […] L'articolo Il Bologna sbarca negli sport elettronici: nasce il ...

eSportsMag : il primo Quotidiano online in Italia dedicato aGli eSports : Provando anche a dare dignità a un settore emergente e a una nuova economia che, piaccia o no, è ormai destinata a conquistare i mercati di mezzo mondo. Il nuovo portale, denominato eSportsMag.it , è ...