Francesca Fioretti | «E la vita continua»

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019): e la: e la: e la: e la: e la: e laE laanche senza di lui: «Gli amici mi domandano: “Ma il 4 marzo hai dormito?” e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a dormire, 4 marzo quando compro un biglietto di treno, organizzo un viaggio e penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere. Prima che Davide se ne andasse ero soltanto Frà, una ragazza della mia età. ...

CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: La nuova vita di #FrancescaFioretti passa anche dal #Teatro Francesca Fioretti debutta a teatro con Lungs, racconto di una… - GolDiTacco : La nuova vita di #FrancescaFioretti passa anche dal #Teatro Francesca Fioretti debutta a teatro con Lungs, racconto… - VoceDiNapoliWeb : Il compagno della napoletana è morto a 31 anni per un arresto cardiaco -