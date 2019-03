Con Stadia | Google entra nel mondo dei videogiochi

Google Stadia ha Confermato il bello e il brutto dello streaming - editoriale : È stata una dichiarazione di intenti. Audace, aggressiva e bellissima, ma comunque una dichiarazione di intensi. La conferenza con la quale Google ha presentato al mondo Stadia è infatti ricca di parole che abbiamo spesso associato a un servizio di streaming videoludico: accesso istantaneo, nessuna spesa hardware, facilità d'uso. Restano ancora tanti interrogativi però ed elementi più concreti, che Google ha ben evitato: che giochi ci saranno, ...

Stadia - quale sarà il prezzo della Console Google e la sua data di uscita? : Il prezzo della console Google Stadia non è mai stato rivelato dal colosso di Mountain View. Nonostante la compagnia americana abbia deciso di alzare finalmente il sipario su Stadia dal palco della Game Developers Conference di San Francisco, sono in tantissimi a chiedersi quanto dovranno spendere per poter usufruire degli avveniristici servizi di questa piattaforma. Piattaforma che, come vi ho già spiegato in questo articolo ricco di dettagli e ...

Sul Controller di Google Stadia è presente il famoso Konami Code : Se avete visto la presentazione del nuovo servizio streaming di Google, noto come Google Stadia, potreste aver notato un riferimento a uno dei codici "segreti" più amati e conosciuti di tutti i tempi.Come segnala IGN, durante la conferenza, quando venivano mostrati i pulsanti del nuovo controller insieme alle loro funzioni, la grafica su schermo ruotava il pad per rivelare il famoso codice Konami.Se non avete familiarità con il codice, è anche ...

Guillemot : "Stadia sarà complementare a PC e Console" : Dato che Ubisoft è uno dei partner di Google e che Assassin's Creed Odyssey è uno dei giochi più volte sfruttato per le presentazioni di Stadia, il CEO della compagnia francese, Yves Guillemot si trova inevitabilmente in una posizione privilegiata per rivelare alcune informazioni sul servizio streaming del colosso tech.Considerando il notevolissimo potenziale di Stadia in molti si chiedono se sia la fine del mondo PC e delle console come le ...

Google vuole rivoluzionare il mondo del gaming Con Stadia : Google ha presentato la nuova piattaforma di gioco inn cloud chiamata Stadia che mira a cambiare le modalità di gioco, assicurando una qualità superiore rispetto alle modalità tradizionali di gaming. ...

Ecco Google Stadia - il servizio di cloud gaming che vuole mandare in cantina le Console : Le potenzialità per il mondo degli streamer e YouTuber del mondo gaming è interessante. Si potrà per esempio decidere di fare accedere alla propria partita o alla propria sessione creativa. Per ...

Ecco il Controller di Stadia : Stadia controller è stato mostrato durante la conferenza di Google: Ecco i dettagli sulle funzioni innovative svelate fino a questo momento. Google è entrata nel mondo dei videogame con Stadia , il nuovo servizio in streaming che permette di giocare i videogame più complessi su qualsiasi device, sia esso un televisore, un tablet, uno smartphone o un computer. ...

La Console Google si chiama STADIA - il trailer di annuncio e tutte le novità ufficiali dalla GDC : Il gaming secondo Google ha un nome: STADIA. Come promesso, dal palco della GDC 2019 di San Francisco il colosso dei servizi online ha presentato la sua prima console. O ancora meglio, la sua visione del gaming del futuro, che va ad incarnarsi in una piattaforma tutta incentrata sullo streaming. La kermesse è stata il luogo ideale per alzare il sipario su una filosofia assieme innovativa ed inclusiva, che punta ad unire creativi, giocatori e ...

Stadia : il cloud gaming manderà in pensione le Console? - : L'evoluzione del gaming passa dal cloud: piattaforme come Stadia di Google segneranno la fine del mondo videoludico così come oggi lo conosciamo?

SeCondo Google - Stadia andrà ad innovare il multiplayer : Durante la GDC 2019, Google ha annunciato la sua nuova piattaforma streaming chiamata Stadia, che promette di rivoluzionare il concetto di gaming per come lo conosciamo oggi.Come riporta Polygon, Google punta anche a innovare il mondo del multiplayer online, eliminando (tra le altre cose) il fenomeno del cheating. Ecco quanto dichiarato dal vice president di Google Phil Harrison:"Quando abbiamo sviluppato Stadia, il nostro obiettivo era ...

Google annuncia Stadia : La nuova piattaforma da Gaming più potente delle Console : In occasione della Game Developers Conference 2019, Google ha presentato la sua nuova piattaforma da Gaming, si tratta di Stadia, la quale non necessità di un hardware locale, in quanto non si tratta di una console tradizionale, a seguire tutti i dettagli. Google presenta il futuro del Gaming Stadia è una piattaforma di gioco accessibile via Streaming, grazie a data center della potenza di ben 10.7 TeraFlops, come una PS4 Pro e ...