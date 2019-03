5 curiosità su Matt Groening | ideatore dei Simpson

Alberto Angela - le curiosità sulla sua vita : 60 vasche al mattino - la collezione di sabbia - le 15 ore da condannato a morte : Il marchio " Alberto Angela " è ormai garanzia di successo per il palinsesto Rai. I suoi programmi sono tra i più attesi, seguiti e commentati sui social, dove il divulgatore scientifico più noto d'Italia raccoglie sempre ampi consensi. Tornato in prima serata con il suo "Meraviglie", di Angela i fan vorrebbero sempre saperne di più, ma lui, alla sua vita privata, tiene particolarmente. Difficilmente ne parla, ancor ...

The Martian : cast - trama e curiosità del film con Matt Damon : Diretto da Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il gladiatore, Thelma & Louise), The Martian viene trasmesso mercoledì 6 marzo su Canale 5 a partire dalle 21.10. Nel cast sono presenti anche Sean Bean, Jessica Chastain e Sebastian Stan. LEGGI: Blade Runner: tutto sul film cult di Ridley Scott The Martian, il trailer The Martian, la trama Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney viene considerato morto dopo una forte ...