Voli spaziali e salute | gli astronauti più esposti a virus herpes

Voli spaziali e salute : un nuovo studio : Gli astronauti sono esposti per settimane o addirittura mesi alle radiazioni cosmiche e agli effetti della microgravità: una sfida fisica non da poco. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Nasa, durante il volo spaziale si verifica negli astronauti un aumento della secrezione di ormoni dello stress come il cortisolo e l’adrenalina, fattori che inibiscono il sistema immunitario. Le cellule immunitarie dell’astronauta, in particolare quelle che ...