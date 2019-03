Secondo Google | Stadia andrà ad innovare il multiplayer

Stadia. Lo streaming dei videogame Secondo Google : Alla Gdc di San Francisco, l’amministratore delegato Sundar Pichai presenta la nuova piattaforma in stile Netflix. Accessibile da smartphopne, tablet, pc e smart tv, e collegata a YouTube, permette di giocate con titoli in alta risoluzione anche in 4K senza console. Sony,...

Il futuro del gaming Secondo Google : ciò che accadrà all'evento della GDC 2019 secondo le ultime indiscrezioni : Il gigante tecnologico di Google rivelerà tra poco i suoi nuovi piani per entrare nel mondo dei videogiochi. Le ultime indiscrezioni riportate da Kotaku suggeriscono che l'attenzione principale non è su una console, come è stato ipotizzato, ma piuttosto su una piattaforma di streaming e su un nuovo controller.L'investimento di Google nello streaming non è un segreto. Lo scorso autunno, la beta di Project Stream ha consentito agli utenti con ...

Il futuro del gaming Secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

Secondo un rumor Google starebbe collaborando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...