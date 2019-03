Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) In un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo TV",ha detto a chiare lettere ai cronisti di non aver ancora perdonatoDe, per le parole di quest'ultima rilasciate online in risposta ad una Instagram story di Pietro Tartaglione. In realtà quest'ultimo non ha fatto nomi, ma evidentemente la Deha preso le parole di Tartaglione come un 'attacco personale'. Prosegue dunque lasocial a suon di post al vetriolo, certamente i protagonisti di questa bagarre virtuale non se le mandano a dire.tra coppie “Ma la smettete di ‘fidanzarvi’ solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni?” – poi continua – “La gente a casa non è stupida”, queste sono le parole rilasciate per iscritto da Pietro Tartaglione in una Instagram-story cheDenon ha mandato giù, convinta che Pietro alludesse alla sua brevissima storia con il cantante Irama, ...

granato_serena : Rosa Perrotta dichiara guerra a Giulia De Lellis: 'Deve stare al suo posto' - MaPtiVa : Ritengo Rosa Perrotta una delle persone più odiose sulla faccia di questa terra. Mi domando inoltre come faccia a r… - Sabrina01718761 : RT @tizianosmile1: 'Ma tu adesso mi vuoi dire che le labbra di Rosa Perrotta sono cresciute perché è incinta? Guarda che io non vengo più.… -