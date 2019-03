Roma | rubava in auto con aiuto disturbatori di frequenza | 50enne arrestato

romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019)– Utilizzavadiimpedendo alle ignare vittime di chiudere le lorouna volta parcheggiate e dopo faceva razzia di quanto custodito all’interno. E’ accaduto ieri mattina in Lungotevere dei Cenci. A mettere fine alle gesta del ladro seriale ci hanno pensato i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia che hannoundel Marocco, senza fissa dimora, e con precedenti.I Carabinieri lo hanno sorpreso all’interno di un’vettura mentre si stava impossessando di un paio di occhiali. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga ma e’ stato bloccato. Gli accertamenti dei Carabinieri sul posto, hanno permesso di scoprire che il ladro si era intrufolato anche in altre dueparcheggiate sulla stessa via.Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno recuperato ben tre dispositivi elettronici idonei ad ...

