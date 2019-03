Pronto riscatto della Liverani | che in terra emiliana stende 3-0 la Rubierese

Roma-Empoli - dalle 20.30 La Diretta Ranieri chiede alla squadra un Pronto riscatto : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Roma ed Empoli il programma della 27esima giornata di Serie A. I capitolini, per i quali c'è comunque almeno un quarto posto da conquistare in campionato, ...

Sassuolo-Juventus probabili formazioni - Dybala titolare : Pronto al riscatto : SASSUOLO JUVENTUS probabili formazioni – Sassuolo Juventus si giocherà domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium. E’ considerata una delle partite più interessanti della 23ima giornata di campionato. La squadra di Allegri deve reagire dopo il pareggio beffa contro il Parma e l’eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra bianconera cercherà di ritrovare la vittoria in campionato già […] More

F1 - Mercedes - Bottas Pronto al riscatto : 'Il mio obiettivo per il 2019? Diventare il migliore' : Il finlandese, cimentatosi in Lapponia con una Ford Fiesta WRC+ di M-Sport, sta lavorando per apportare i giusti correttivi dopo la disastrosa stagione del 2018, visto che la squadra non sarà più ...