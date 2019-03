Mare Jonio | Matteo Salvini esulta | Sequestrata la ong dei centri sociali | ottimo I

Mare Jonio - Matteo Salvini : “La nave è inserita in un traffico di esseri umani” : Dopo aver autorizzato lo sbarco dei 49 migranti la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. Salvini: "È certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato".Continua a leggere

Mare Jonio entra a Lampedusa : sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni meteomarine avverse ci è ...

La Mare Jonio nel porto di Lampedusa : migranti a terra - la nave sequestrata dalla Finanza : Nelle prossime ore gli interrogatori dell’equipaggio. Pronta una direttiva del Viminale per ferMare le Ong

Nave Mare Jonio in porto a Lampedusa dopo ore di blocco. Salvini : “Arrestare i responsabili” : È entrata nel porto di Lampedusa, scortata dalla Guardia di finanza, la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che aveva soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. Al momento dell’approdo, dalla Nave si è sollevato il grido «Liberté! Liberté». L’imbarcazione ha dovuto aspettare oltre 12 ore...

