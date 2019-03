Lo Stato Sociale vs Salvini | La nostra è una nave di dignità e speranza | due

È in arrivo Faber Nostrum - il tributo della scena indie a Fabrizio De André con Lo Stato Sociale - Gazzelle e tanti altri : La gratitudine del mondo della musica al cantautore genovese continua con un tributo della scena indie a Fabrizio De André in uscita il 26 aprile. "Faber Nostrum", questo il nome della raccolta, è un progetto coordinato dal produttore Massimo Bonelli di iCompany ed è Stato condiviso anche dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus. Nelle scorse settimane avevamo ascoltato un'anteprima con la versione de Canzone dell'amore perduto eseguita ...

Lodo Guenzi : “La protagonista di Niente di speciale è etiope”. Il leader de Lo Stato Sociale travolto dagli insulti razzisti : “Mi sono ritrovato con della me**a sotto al post” : Un’immagine bianca con impressa sopra la scritta: “Potrà capitarti di bere, ma non annegherai” pubblicata su Instagram. È iniziata così la querelle social che vede protagonista Lodovico “Lodo” Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale dall’anno scorso giudice di X Factor al posto di Asia Argento, travolto dagli insulti razzisti dopo che in questo suo post ha rivelato ai fan che “Niente di speciale“, uno dei ...

Lucio Dalla ci lasciava 7 anni fa - Bologna lo ricorda insieme a Ron - Lo Stato Sociale e tanti altri al Teatro Comunale : Lucio Dalla ci lasciava 7 anni fa e ancora il suo ricordo è intenso e colorato: dal featuring con Elio e le Storie Tese in Psichedelia all'interpretazione del jingle di Lunedì Film, e ancora dall'immensa Com'è profondo il mare al focus che Carlo Verdone aveva scelto per il film Borotalco, il cantautore di Bologna non ha mai lasciato il cuore degli italiani. La voce di Futura si spense l'1 marzo 2012 a Montreaux a seguito di un infarto, e ...

"Non è Stato un esperimento sociale". I genitori del piccolo discriminato a Foligno contro il maestro : I microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, hanno raggiunto i genitori del bambino di colore che, in una scuola di Foligno, è stato messo in punizione dal maestro perché "troppo brutto per essere guardato".Il padre del bambino, riporta un comunicato di Mediaset, ha risposto così all'insegnante che, dopo la vicenda, si è giustificato dicendo che si trattava di un "esperimento ...

Sanremo 2019 - Lo Stato Sociale show con Renato Pozzetto : Lo Stato Sociale torna sul luogo del delitto, là dove appena un anno fa hanno lanciato la "vecchia che balla" e quella Una vita in vacanza che ha perversato per mesi nelle radio italiane, garantendosi ampia popolarità nazionale. I quattro ragazzi del gruppo nato a Bologna si sono esibiti nella finale della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo insieme a Renato Pozzetto in E la vita, la vita, classico del ...

Sanremo 2019 : 5 cose che - forse - non sapete di Lodo Guenzi dello Stato Sociale : La famiglia Nato a Bologna, in una famiglia benestante: mamma giudice e papà professore universitario di Storia dell'economia. «Figlio unico di figli unici», ci ha raccontato , «da bambino non avevo ...

Sanremo 2019 : 5 cose che (forse) non sapete di Lodo Guenzi dello Stato Sociale : Festival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red ...

Economia - sindacati in piazza a Roma : 'Meno social più Stato sociale' : Roma - piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni ...

“Meno social più Stato sociale” : a Roma la manifestazione per una nuova politica economica : Piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni colorati, cartelli, striscioni e musica scandiscono l’attesa per l’avvio del corteo: un serpentone colorato che sfilerà fino a Piazza San Giovanni. ...

Dopo lo Stato Sociale - Sanremo non è più la stessa cosa. Parola di Lodo Guenzi : Invece è bello che il mondo che si occupa di fare macchine da soldi continui a farlo, perché son bravi a far quello, e il mondo che si occupa di costruire movimento continui a farlo, perché sono più ...

Ape sociale : anche nel 2019 uscita a 63 anni ma solo se in Stato di necessità : Sembrava in procinto di sparire dagli orizzonti del sistema previdenziale ma il governo ha deciso di prolungare la sperimentazione dell’Ape sociale. Prevista fino al 31 dicembre 2018 dal governo precedente, quello a guida PD con Premier Gentiloni, l’anticipo pensionistico sociale potrà essere sfruttato anche fino al 31 dicembre 2019. Sarebbe stato un paradosso se l’attuale esecutivo avesse cancellato la versione assistenziale dell’anticipo ...

Sanremo 2019 : tanti gli artisti indie - lo Stato Sociale guida la rivoluzione : Ormai siamo vicinissimi all’inizio della 69° edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più seguita dal pubblico italiano, in onda dal 5 al 9 Febbraio su Rai Uno. Che siate appassionati o meno di musica, sicuramente durante quella settimana, non riuscirete ad isolarvi dal gran clamore che da sempre l’Ariston raccoglie intorno a sé. Tuttavia quest’anno c’è una novità, o meglio c’è una rivoluzione in corso che non passa inosservata ...