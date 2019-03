Inter | il derby potrebbe non bastare a Spalletti | Conte in pole per la panchina RUMORS

Inter - Lautaro Martinez decisivo nel derby? Mauro Icardi è un'altra cosa : Oltre ad aver vinto il derby, l' Inter ha trovato un grande giocatore. Un gol, un assist, e una prestazione da leader tecnico nella partita-crocevia certificano infatti che Lautaro Martinez detto il Toro è all' altezza della squadra nerazzurra, di oggi e di domani. Non era scontato che un 21enne, al

Derby di Milano : sorride l’Inter - scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 : Derby di Milano: sorride l’Inter, scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 È l’Inter ad aggiudicarsi il Derby numero 170 (in Serie A) della storia della Milano calcistica. Gran partita dei nerazzurri che hanno dominato nel primo tempo, subendo la reazione dei “cugini” solo nell’ultimo quarto d’ora della ripresa. Il Milan ha avuto la forza di crederci fino all’ultimo ma ha pagato la poca incisività dei ...

L'Inter vince un derby ricco di emozioni e torna terza a +2 sul Milan : Perde il favorito, e nei derby non è una novità. Questo intensissimo Milan-Inter 2-3, però, non può non stupire perché nel 2019 i rossoneri viaggiavano a velocità quasi doppia, 20 punti contro 11, e ...

Donadoni sul derby : “Inter più determinata - Milan ha sempre rincorso” : L’ex allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘ su Radio 1 è tornato sul derby di Milano di ieri sera vinto dall’Inter: “L’Inter ha fatto una partita valida e di spessore, è entrata subito in campo determinate, con voglia di fare risultato e ribaltare non solo il risultato precedente ma anche le polemiche che ne sono conseguite. Il Milan non ha disputato il ...

Inter Premio Derby da Suning : la vittoria vale 550mila euro : Inter Premio Derby – Come riporta la testata esperta in vicende legate al rapporto tra Business e Calcio, Calcio&Finanza, la vittoria dei neroazzurri nel Derby con il Milan di domenica sera porta nelle casse della Società di Steven Zhang più di mezzo milione di euro. Vediamo nel dettaglio perché. -> Leggi anche: Pagelle Milan-Inter 2-3: […] L'articolo Inter Premio Derby da Suning: la vittoria vale 550mila euro proviene da ...

Momenti Di Gioia : da 'Pum Pum Pum' all'ammazza Piatek - ironia derby Inter : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Inter - questa volta Luciano Spalletti ha azzeccato tutto : la verità sul derby : Il derby conferma le impressioni degli ultimi tempi. E cioè che l' Inter è una grande squadra quando decide di esserlo, vanitosa e snob. Si veste a festa per quelle che reputa grandi occasioni, come la stracittadina. Infatti ha perso senza meritarlo solo con la Juve, pareggiato con la Roma, vinto co

Il punto sulla 28a giornata di Serie A : prima sconfitta della Juve - derby all'Inter : La 28a giornata di Serie A ha regalato diverse sorprese, tra cui spicca la sconfitta della capolista Juventus. La squadra bianconera ha perso l'imbattibilità in campionato a Marassi contro il Genoa. La squadra di Prandelli ieri praticamente è stato perfetta nella lettura della partita, e nella sua impostazione tattica. Nelle altre partite della domenica spiccano le vittoria del Napoli, dell'Inter e della Lazio, tutte importanti in chiave di alta ...

Polemiche post derby - Interrogazione Pd per coreografia curva Inter : Il derby di Milano ha da sempre regalato un grande spettacolo sugli spalti ma ciò che è successo nella curva Interista ieri sera ha lasciato sgomento tra i tifosi e appassionati di calcio. Il Viminale ha autorizzato, come da prassi, l’ingresso nella curva Nord della coreografia Interista. Uno striscione in ricordo dell’ultrà di estrema destra Davide Belardinelli, morto durante l’agguato che Interisti e varesotti hanno ...

Show a San Siro - L’Inter si riprende derby e 3° posto : Un derby bellissimo, come meritavano gli 80 anni di Giovanni Trapattoni. Emozionante ed appassionato come la vita del Trap.Ha vinto L’Inter perché ci ha messo più cuore, più orgoglio e perché Spalletti, nella settimana dei sarti toscani, una sorta di Pitti Mister, ha fatto eco ad Allegri e ha giocato l’idea decisiva: Vecino trequartista. Lo ha mandato in gol Lautaro che poi ha segnato anche il terzo. Notare: all’andata Vecino mandò in gol ...

Icardi-Inter - Mauro esulta su Instagram per la vittoria nel derby. FOTO : Dopo la maglia dell'Inter e l'esultanza con la fascia da capitano, il giorno prima del derby, Mauro Icardi torna a festeggiare... in nerazzurro. E lo fa con un post su Instagram come tanti, come un ...

Inter - Icardi esulta per il derby vinto : "Milano è solo nerazzurra" : Mauro Icardi esulta per il derby vinto dall 'Inter. E lo fa il giorno dopo, a suo modo: "Buongiorno Milano", il messaggio postato dall'ex capitano nerazzurro sul suo profilo Instagram con l'immagine ...

Inter - Icardi post derby : 'Milano è nerazzurra' : ROMA - 'Buongiorno Milano' , un applauso e due bollini dei colori dell' Inter a corredo della foto del Duomo colorato di nerazzurro e marchiato con lo stemma della società. E' questo il modo con cui ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...