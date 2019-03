Il sito MySpace perde 50 milioni di file musicali per un problema tecnico

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Internet e i servizi web sono una comodità, ma quando chi li gestisce commette errori grossolani, fa danni enormi. Una dimostrazione pratica è quanto accaduto a, che ha perso 50di(senza contare video e immagini), a causa di un errore nella procedura di migrazione dei server. In pratica sono andati in fumo tutti i contenuti caricati dai suoi utenti prima del 2016.I giovanissimi probabilmente non conoscono, sfortunata comunità virtuale che nel 2006 era ilpiù popolare degli Stati Uniti. Poi ha iniziato un inesorabile declino, a cui non ha rimediato il “rilancio” del 2013, che ha cercato di trasformare la piattaforma in un polo musicale. Da un anno gli utenti non riuscivano più a riprodurre musica da, i responsabili hanno detto più volte che stavano lavorando al. Adesso è emerso che “il” era che la musica ...

