Il prossimo agente 007? Niente sigarette | niente corte alle donne e soprattutto un auto

(Di martedì 19 marzo 2019) James Bond non sarà ucciso dalla Spectre, ma dai produttori dei suoi film. Già lo hanno fatto smettere di fumare, presto gli proibiranno anche di bere e diggiare ragazze in modo troppo sbrigativo. Nel frattempo lo obbligheranno a guidare un’a zero emissioni. Sì, l’segreto, che ci faceva sentire in «Goldfinger» il rombo del sei...

