Arance | l’inverno troppo mite scoraggia i consumi

(Di martedì 19 marzo 2019) Bilancio negativo per la campagna di2018-2019 per colpa di un inverno piùrispetto alla media, che hato i. L’aumento delle temperature di gennaio in particolare, ha determinato una netta diminuzione della domanda con conseguente riduzione dei prezzi.E’ quanto emerge dall’analisi di Borsa Merci Telematica Italiana e Italmercati, secondo la quale il trend climatico ha orientato i consumatori ad acquistare prodotti meno stagionali; questo a discapito di una raccolta migliore rispetto alle previsioni di inizio campagna.Dalla fine di settembre 2018 a fine gennaio 2019, segnala Bmti, la produzione nazionale dibionde, partita in ritardo rispetto alla spagnola, è risultata sufficiente, di buona qualità e di calibro medio e grande; stessa cosa per la campagna del Tarocco.Quanto ai prezzi medi della campagna in corso rispetto a ...