Allarme per arretratezza del Sud | si allarga forbice crescita e occupazione

Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles è stato evacuata per un Allarme bomba : Parte del quartiere delle istituzioni europee a Bruxelles, in Belgio, è stato evacuata per un allarme bomba. La zona è stata recintata dalla polizia e il quartiere è stato chiuso dalle 10.30 di questa mattina. Le persone che lavorano all’interno

Caso Diciotti - il verbale del prefetto : l'Allarme infiltrati era generale - non specifico per quella nave - Sky TG24 - : Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro Matteo Salvini, lo ha riferito ai magistrati di Catania nel corso delle indagini per il sequestro dei 177 migranti a bordo dell'imbarcazione. Lo si ...

Allarme a Fiumicello per sversamenti oleosi : Allarme a Fiumicello per un sospetto inquinamento da sostanze oleose rilevato e segnalato da alcuni cittadini lungo la Roggia della Chiesa in località San Lorenzo . In diversi punti del corso sono ...

Salvini : in Italia no Allarme per estremismo rosso o nero : Roma, 16 mar., askanews, - In Italia non risultano allarmi legati all'estremismo di destra o di sinistra, i rapporti delle forze di polizia mettono sotto attenzione soprattutto l'estremismo islamico. ...

Cagnolina aggredita da tre boxer - è Allarme per gli assalti tra cani : Montecarlo, Lucca,, 16 marzo 2019 - Hanno temuto il peggio per la propria Cagnolina, aggredita giovedì sera nel giardino di casa da tre boxer neri di taglia grande che potevano anche sbranarla. E' ...

ANBI : gestire l’Allarme idrico e aprire i cantieri per contrastare i cambiamenti climatici : La comune preoccupazione per l’allarme idrico, presente nelle regioni settentrionali, è stata al centro dell’incontro fra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ed i vertici dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), rappresentati dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale, Massimo Gargano. In ...

Quota 100 - fuga dei chirurghi. "Allarme per gli ospedali" : I chirurghi in Italia sono ormai "come in panda: una specie in via di estinzione". È la previsione a breve termine del professore Pierluigi Marini, professore di chirurgia mini-invasiva alla Sapienza di Roma, direttore dell'Uoc di chirurgia al San Camillo e presidente dell'Acoi, associazione dei chirurghi ospedalieri, secondo cui "tra pensione e Quota 100" è in atto una fuga che mette a rischio l'operatività degli ...

Allarme Roma - c'è aria d'addio per De Rossi - : Sono ormai appena quattro i campioni del mondo 2006 ancora in attività . Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, che non sembra voler interrompere il proprio girovagare di fine carriera che ora lo ha portato a San Marino per ...

Allarme workhaolism - 3 giovani su 10 lavorano perfino in bagno : Uno studio americano pubblicato su ‘Forbes‘ spiega che il 66% dei nativi digitali ha ammesso di sentirsi affetto da ‘workhaolism‘, termine coniato nel 1971 dal ministro e psicologo Wayne Oates, che indica la compulsione o l’incontrollabile necessità di lavorare incessantemente. Dalla ricerca è emerso anche che il 63% dei millennials ha rivelato di essere produttivo anche in condizioni di malattia, il 32% di lavorare ...

L'Allarme dell'Onu : «Gravi danni al pianeta - pericolo milioni di morti premature» : Allarme dall'Onu sul clima. Il danno al pianeta è talmente grave che la salute delle persone sarà sempre più minacciata a meno che non venga intrapresa un'azione urgente....

Maltempo - l’aria fredda irrompe sull’Italia ed è subito un disastro : tornado a Venezia - Milano flagellata dal vento di foehn. Gravi danni - Allarme per il Centro/Sud [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/13 Venezia ...

'New York verso il disastro finanziario' - gli esperti lanciano l'Allarme : La città di New York si starebbe avvicinando a un cataclisma finanziario che rischia di mettere in ginocchio la città. l'allarme è stato lanciato da molti esperti dell'ambiente economico, e non è da prendere alla leggera. Se infatti un simile evento si verificasse davvero, le ripercussioni sulla borsa mondiale potrebbero essere preoccupanti. Il debito pubblico della città è già elevatissimo, e il progressivo allontanamento delle aziende dalla ...

Record di baby-criminali : “Reati sempre più violenti. È Allarme per i pestaggi” : «Simpa-Schiavo». Sul telefonino lo avevano rubricato così, perché da qualche mese lo stavano - appunto - schiavizzando e si apprestavano allo «show degli show» nella vacanza a Prato Nevoso (Cuneo). Durante la quale un ragazzino di 17 anni, parola della Procura dei minorenni, «è stato deriso, picchiato e umiliato... fatto uscire in piena notte, nudo...