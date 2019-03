Ajax | l’ex Endt | “Con i bianconeri per la vendetta | nel 96′ la Juve era dopata”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Rivelazioni alquanto forti quelle provenienti da David, ex addetto stampa e team manager dell’negli anni’90. Lui c’era quando la sua squadra perse la finale di Champions nel ’96 contro la, e per questo cercaNon sono certo parole tranquille quelle che rilascia a Radio Kiss Kiss: “Laè veramente la favorita, su questo non ci sono dubbi. Ma con questo gioco spregiudicato dell’tutto è possibile. E poi, abbiamo qualcosa… unadirei, vero, verissimo, perché all’epoca a Roma abbiamo giocato contro unache poi dopo si è rivelata forse un po’ dopata, non si sa… E questo brucia ancora, è un altro motivo, con tutto il rispetto che si ha per la“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, l’ex: “Con i ...

