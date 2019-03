Tajani e quel filo rosso con Caravaggio

Caso Tajani - Anpi all attacco 'Vada in Etiopia a dire quelle cose'. Sotto accusa anche all Europarlamento : Cronaca Sala attacca Tajani per l'elogio di Mussolini: "Da lui mi aspetterei silenzio su questi temi" E quello di Parma Federico Pizzarotti : 'Il presidente del Parlamento Europeo che elogia il ...

“Mussolini fece anche cose buone” : quella di Tajani non è solo una c*ata - è il peggior revisionismo : Il Presidente del Parlamento Europeo è in buona compagnia sul terreno de "Mussolini ha fatto anche cose buone", ma bollare semplicemente come una boutade la frase sul fascismo è un errore, perché significa non riconoscere un processo in atto: normalizzazione dell'ideologia fascista e lo sdoganamento delle sue pratiche.Continua a leggere