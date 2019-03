Sta meglio | crisi vagale per Ospina

Combattente italiano ucciso dall’Isis in Siria. Il suo teStamento : “Non potevo chiedere di meglio” : L’Isis ha annunciato l’uccisione di un uomo di nazionalità italiana nei combattimenti a Baghuz, l’ultima roccaforte degli estremisti nella parte orientale del Paese, dove da settimane combattono le forze curdo-arabe. Su Telegram, l’Isis ha pubblicato la tessera sanitaria e la carta di credito dell’uomo ucciso. La vittima è Lorenzo Orsetti, fiorenti...

Nadal dà forfait anche a Miami : “il ginocchio non Sta bene - spero di recuperare al meglio per la terra rossa” : Dopo il ritiro da Indian Wells, Rafa Nadal annuncia il suo forfait da Miami: lo spagnolo alle prese con un problema al ginocchio da curare adeguatamente in vista della stagione su terra Il ginocchio scricchiola e Rafa Nadal ha deciso di fermarsi. Il tennista spagnolo si è ritirato dalla semifinale di Indian Wells, rimandando la sfida contro Roger Federer, per poi annunciare il suo forfait anche da Miami. Il ginocchio va curato ...

F1 – VerStappen soddisfatto in Australia : “è andata meglio rispetto alle aspettative” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo il terzo posto di oggi al Gp d’Australia: le parole dell’olandese della Red Bull dopo l’esordio stagionale Valtteri Bottas è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di F1: il finlandese della Mercedes si è lasciato alle spalle il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un terzo posto soddisfacente per l’olandese della Red Bull, che ha così ...

Marcano : 'L'obiettivo è reStare alla Roma e fare meglio' : La prima cosa è cercare di fare autocritica, ma il mio obiettivo è quello di restare e fare meglio', ha detto lo spagnolo a Sky Sport. Sull'arrivo alla guida della Roma di Ranieri ha poi aggiunto: '...

Beautiful : HOPE e LIAM Staranno meglio senza STEFFY? [Anticipazioni USA] : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful Steffy Forrester lascerà temporaneamente Los Angeles, ciò per via della pausa di maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood. La figlia di Ridge e Taylor si occuperà degli affari internazionali della Forrester Creations a Parigi e in altre città europee, portando con sé le sue figlie Kelly e Phoebe (che – ricordiamo – è in realtà Beth, la figlia di HOPE ...

Max VerStappen - F1 GP Australia 2019 : “Dobbiamo capire un po’ meglio le gomme - lavoreremo sui dati” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Max Verstappen si trova alle spalle delle Mercedes ed il pilota olandese non nasconde la propria soddisfazione per il risultato parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne. Verstappen ha dichiarato a caldo: “Ho mostrato un buon passo gara, ma non possiamo essere completamente soddisfatti, perché è la ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “QueSta medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Stadio San Paolo - De Luca : 'Se assessore comunale allo sport stesse a casa sarebbe meglio' : Agenzia Vista, Napoli, 14 marzo 2019 'Se assessore comunale allo sport stesse a casa sarebbe meglio', queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine...

Stati Uniti - vendite al dettaglio in recupero e meglio delle attese : Si riprendono e fanno megliio del previsto le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, dopo la battuta d'arresto del mese di dicmebre. A gennaio si è registrato infatti un incremento mensile dello 0,2% ...

Eintracht - il ds Bobic : 'Dusseldorf e Inter a diStanza di tre giorni? Niente di strano. Bundes meglio dell'Europa' : Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ...

Critiche all'alpiniSta morto su Facebook - un fan : 'Meglio un giorno da Daniele Nardi - che 100 dei vostri' : Di Redazione NN.it - 09/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Avevano provato a fare un'impresa memorabile, scalando in inverno la nona montagna più alta del mondo, il Nanga Parabat, vetta pakistana. Ma è stata una impresa fatale, quella tentata dall'italiano - di Sezze - Daniele Nardi e dall'inglese Tom Ballard, ma residente in Trentino, , che sul Nanga ...

FeSta Internazionale della Donna 2019 : ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...

Kate Middleton in cappotto verde e stivali conquiSta tutti. Senza Meghan Sta meglio : Kate Middleton e William si sono recati a Blackpool dove sono stati presentati una serie di progetti innovativi sulla salute mentale. Dopo il look deludente al ricevimento di Buckingham Palace, Kate si è ripresa e ha sfoggiato un outfit degno di lei. Per affrontare la giornata piovosa, ha indossato un cappotto verde di Sportsmax da 1.093 euro che le sta una favola. Sotto s’intravvede un abito in chiffon a fantasia verde e blu, che richiama ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonoStante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...