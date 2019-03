Scuola | Sud bocciato | rendimento minore anche senza considerare povertà e disagio

Agcom : Sud - Lazio e Veneto in ritardo su Scuola digitale : Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e Abruzzo sono in ritardo sul fronte della scuola digitale, con livelli di 'connettivita'' e di 'innovazione didattica' inferiori alla media nazionale. Al top, invece, gli istituti di Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata, ma approccio didattico tradizionale nelle scuole di Liguria e Toscana. E' il quadro che emerge dal Report sullo stato di sviluppo ...

Agcom - Sud e Lazio poca Scuola digitale : 17.00 Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e Abruzzo,ma anche Lazio e Veneto,sono in ritardo sul fronte della scuola digitale, con livelli di "connettività" e di "innovazione didattica" inferiori alla media nazionale. Lo certifica il Report dell'Agcom sullo stato di sviluppo digitale delle scuole in Italia. Al top, invece, gli istituti di Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata,ma approccio ...

Padova. Furto a Scuola - maestra indagata per aver perquisito un bimbo di origini sudamericane : PADOVA Il furtarello avvenuto un paio di settimane fa in una scuola elementare dell'Alta Padovana, a opera quasi certamente di uno studente, ha finito con il cacciare nei guai la maestra che voleva a ...

Scuola - regionalizzazione : ecco perché i docenti del Sud hanno paura : La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è intervenuta in qualità di ospite alla trasmissione ‘Omnibus’, in onda su La7. L’esponente grillina ha parlato dello scottante tema riguardante l’autonomia scolastica e la regionalizzazione. ‘La prima cosa che dovrebbe essere fatta prima di pensare all’autonomia, è stabilire quali sono i livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare che ci siano ...

Scuola/ Differenze Nord-Sud - su prof e soldi ha ragione Bussetti : La boutade del ministro Bussetti sulle scuole del sud che non hanno bisogno di soldi ma di più impegno contiene alcune verità ed alcuni errori

Scuola - Bussetti : "Più fondi al Sud? Impegnatevi di più". Poi la rettifica : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti (Lega) precisa che la frase attribuitagli: "fondi al Sud? I prof si impegnino di più" non è corretta perché è stata estrapolata dal contesto. "Leggo post e commenti infiammati sulle mie parole di ieri ad Afragola, in Campania. Un video decontestualizzato che sta girando sul web viene usato per rappresentare un Ministro ostile al Mezzogiorno, alle sue donne e ai suoi uomini. E io non lo sono. Sarebbe ...

Scuola/ Le accuse al Sud? Ecco cosa dimentica il vetero-leghismo di Bussetti : Ieri il ministro Bussetti ha usato parole forti con i docenti del Sud: "Vi dovete impegnare di più, lavoro e sacrificio". Gli risponde un prof siciliano

Scuola - Salvini : governo fa per Sud - fatti più forti polemiche : Roma, 9 feb., askanews, - 'Questo governo sta finalmente facendo per la gente del Sud, investendo in soldi e uomini, dalla sicurezza alla Scuola, dalle pensioni al reddito, dalla lotta alla mafia alla ...