Roma | litiga con dei ragazzi | 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa | è gravissimo

Roma : litiga con barista scaglia l’automobile contro la vetrina : Roma – Un episodio che ha dell’incredibile è accaduto nella Capitale. Sembra la scena di un film ma è tutto vero. Un uomo ha tentato di investire il titolare di un bar scagliandosi con l’auto contro la vetrina dell’esercizio commerciale. E’ successo la mattina del 2 marzo scorso in via Tiburtina 1486. Teatro del caos il Monte Carlo Caffe’, dove una banale lite tra il titolare del bar, un Romano di 53 anni, e ...

Caos Roma : Monchi litiga con i tifosi - pronto Ranieri : Scene da psicodramma Romanista. Giocatori e dirigenti contestati da alcuni tifosi all'aeroporto di Porto, il ds Monchi che litiga con una ventina di contestatori, il sempre traballante Di Francesco, ...

L'emergenza rifiuti a Roma fa litigare Zingaretti e Raggi : La presentazione delle linee guida del nuovo piano regionale del Lazio sui rifiuti, che arriva a 7 anni di distanza dall'approvazione del precedente, ha riacceso la contesa tra la Regione a guida Pd e il Campidoglio a 5 Stelle in materia di smaltimento dell'immondizia. Una disputa che si trascina da due anni e mezzo e si alimenta a colpi di dichiarazioni polemiche, malintesi e forzature che nella sostanza non spostano di un millimetro la ...

Roma - litigano in un pub poi sparano in strada : Roma trasformata in uno scenario da film di Sergio Leone. Stanotte in piazza Eschilo, nel quartiere Axa, si è consumata una rissa tra alcuni giovani che è sfociata in un duello da far west con tre colpi di pistola che sono hanno dato vita a un fuggi fuggi generale.Manuel Mateo Bortuzzo, giocatore di pallanuoto di Treviso di 20 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Gli agenti del commissariato di Ostia e ...

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti litigano sulla discarica a Roma : Botta e risposta tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'oggetto del contendere è la possibilità di aprire una nuova discarica nella Capitale."Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione - ha affermato Raggi -. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta oggi chiede la riapertura di una discarica a Roma, è gravissimo. In questa Aula siamo ...