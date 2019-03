Jeremias Rodriguez | Dovrò sottopormi a un intervento chirurgico

Jeremias Rodriguez : Fogli stava male - fuori dalle telecamere ha pianto. Soleil non piace a Belen e Cecilia : Jeremias Rodriguez - Verissimo Nuova intervista a Verissimo per Jeremias Rodriguez, il penultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019. Durante l’ospitata nel programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, l’ex naufrago ha fatto alcune dichiarazioni sul suo (breve) percorso all’interno del reality. Doverosi alcuni accenni a Riccardo Fogli, soprannominato “nonno” dall’argentino, e a Soleil ...

Jeremias Rodriguez : Fogli stava male - fuori dalle telecamere ha pianto. Soleil non piace a Belen e Cecilia : Jeremias Rodriguez - Verissimo Nuova intervista a Verissimo per Jeremias Rodriguez, il penultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019. Durante l’ospitata nel programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, l’ex naufrago ha fatto alcune dichiarazioni sul suo (breve) percorso all’interno del reality. Doverosi alcuni accenni a Riccardo Fogli, soprannominato “nonno” dall’argentino, e a Soleil ...

Verissimo - Jeremias Rodriguez gela Soleil Sorgè : "Innamorato?" : Jeremias Rodriguez, ospite della puntata di Verissimo di oggi 16 marzo, ha fatto il punto sulla sua love story con la naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 Soleil Sorgè. L'argentino ha subito spiegato che il flirt tra i due non è scoppiato in Honduras ma già durante il viaggio in aereo. Sui suoi senti

Jeremias Rodriguez si deve operare : la sua ammissione a Verissimo : Verissimo: Jeremias Rodriguez annuncia un intervento chirurgico a Silvia Toffanin Durante l’intervista a Verissimo, Jeremias Rodriguez ha raccontato a Silvia Toffanin che dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla mano. A dicembre scorso, l’argentino è stato vittima di un incidente sulla neve. In particolare, Jeremias Rodriguez si era rotto il braccio e il metacarpo danneggiato dal trauma non era ancora sufficientemente ...

Jeremias Rodriguez : 'Soleil mi piace molto - ma non sono innamorato. Le mie sorelle non approvano' : Jeremias Rodriguez dopo l'esperienza a L'Isola dei famosi racconta a Verissimo quello che ha vissuto. molto dimagrito al suo ritorno ha spiegato che avrebbe voluto vincere e molto, ma il pubblico ha ...

Jeremias Rodriguez : "Soleil? Innamorato è un parolone. Corona? Brutto episodio" : Intervistato da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda domani, Jeremias Rodriguez ha parlato delle settimane trascorse a L'Isola dei Famosi e in particolare del rapporto con Soleil Sorge, dell'amicizia nata con Riccardo Fogli e, di conseguenza, anche delle polemiche scaturite dall'intervento di Fabrizio Corona.A proposito di Soleil, Jeremias dichiara che la sua presenza lo ha aiutato molto, anche perché al momento della partenza non ...

Verissimo - Jeremias Rodriguez contro Corona : “Non ha capito niente” : Jeremias Rodriguez a Verissimo attacca Fabrizio Corona e parla del caso Fogli Si è parlato tanto del caso Corona – Fogli all’Isola dei Famosi e se ne parlerà anche domani nella puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Jeremias Rodriguez ha raccontato la reazione di Riccardo Fogli dopo aver visto il filmato in cui l’ex re dei paparazzi gli ha confermato il presunto tradimento della moglie Karin Trentini con Giampaolo ...

Jeremias Rodriguez : “Dopo aver visto Riccardo Fogli distrutto ho mandato un messaggio a Corona” : Del caso Corona-Fogli si è parlato a lungo. E Jeremias Rodriguez torna sull’argomento a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domani, raccontando le reazione dell’ex cantante dei Pooh dopo aver visto il filmato: “Stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per ...