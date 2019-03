Il publisher di Axiom Verge deve ben 280 000 dollari ai suoi partner

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019)(popolare metroidvania creato da Tom Happ) si prepara a ricevere la sua versione fisica per Wii U, tuttavia Limited Run Games ha denunciato che ilBadLand Gamesancora alla compagnia 280.000Come riporta Kotaku, Limited Run Gamesancora ricevere il pagamento di 110.003per le copie fisiche di Wii U, che non sono mai state spedite e come se non bastasse il business manager della compagnia Dan Adelman ha affermato che BadLand non ha nemmeno pagato i 282.060a Tom Happ, denaro che sarebbe stato utilizzato per pagare le cure di suo figlio, che soffre di una rara malattia non coperta dall'assicurazione medica.Adelman ha candidamente affermato che Badland ha letteralmente rubato denaro ad un bambino disabile, in quanto diversisi sono fatti aventi per produrre una versione fisica del gioco, ma la scelta è ricaduta su ...

