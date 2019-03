Il primo Raid di The Division 2 non ha più segreti | scoperti tutti gli obiettivi

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)Dopo un controversocapitolo, Tom Clancy's The2 è finalmente disponibile per l'acquisto. Il TPS massivo di Ubisoft e Massive Entertainment ha graziato i lidi di PC, PlayStation 4 e Xbox One lo scorso 22 marzo, sia in versione fisica che scatolata. E, come per il titolo originale, si propone come un'esperienza "game as service" da vivere online in compagnia di alcuni amici. Proprio la sua natura, porta il team di sviluppo a supportare a lungo il progetto a colpi di DLC e contenuti aggiuntivi sempre nuovi, che vanno ad arricchirne la formula ed in particolare le attività una volta conclusa la campagna principale.Proprio parlando della attività endgame di The2, già da oggi è apparso in rete un leak che andrebbe a svelare alcuni dettagli suldel gioco, dedicato a ben 8 giocatori in contemporanea. I dataminer dello sparatutto free roaming hanno ...

OptiMagazine : Il primo Raid di #TheDivision2 non ha più segreti, scoperti tutti gli obiettivi - GameReactorIT : The Division 2: alcuni dataminer scoprono gli obiettivi del primo Raid - VG247it : The Division 2: un dataminer avrebbe scoperto il contenuto del primo raid, Operazione Cuor...… -