eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019)è un'avventura dinamica pubblicata nel lontano 1990 sullo storico NES, il titolo presenta una particolarità, perrà infatti uno specialepresente all'interno del libretto di istruzioni allegato al gioco, in forma di lettera. Per intenderci, ripensate a quando Campbell chiede a Snake di contattare Meryl via Codec usando la sua frequenza riportata sul retro della confezione di gioco, in Metal Gear Solid.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,è stato recentemente riproposto su Nintendo Switch nella linea dedicata ai classici NES, purtroppo però gli sviluppatori si sono dimenticati di questo dettaglio e infatti non è possibile completare il gioco, in quanto il(che per la cronaca è 747) non è reperibile in alcun modo all'interno del gioco. La cosa simpatica è che nelle precedenti versioni Wii e Wii U, il problema ...

Eurogamer_it : Il classico NES #Startropics richiede un codice per poter essere completato, la versione Switch ne è sprovvista -