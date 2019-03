Flat tax,Conte:"Nel contratto,va fatta"

La flax tax "è un impegno preso con gli elettori e poi trasfuso neldi governo. L'anno scorso abbiamo fatto una significativa anticipazione di una riforma più complessiva". Così il premiera Cuneo per la Asti-Cuneo. "Sicuramente -aggiunge - va completata (la riforma, ndr), ma non ho sul tavolo un progetto riformatore,ci stanno lavorando le forze politiche, i ministri competenti e vedremo tutti insieme. Sicuramente porteremo anche a termine questo progetto riformatore".(Di lunedì 18 marzo 2019)

marattin : Da quando è al governo, la Lega ha alzato la pressione fiscale dello 0,4% del Pil, ha incrementato di 13 mld gli au… - ricpuglisi : Salvini vuole la flat tax al 15% quando già deve trovare più di 40 miliardi per disinnescare le clausole di salvagu… - TNannicini : Non ci sono soldi per mantenere la promessa di non far aumentare l’Iva tra 1 anno. Non ci sono soldi per pagare le… -