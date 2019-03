Flat tax | Salvini va all' attacco | euro I numeri del Mef strampalati

Rientra per ora scontro su Flat tax - Di Maio : “E’ in contratto” : Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo e che un accordo su entità e platea si troverà. Arriva anche la benedizione del premier Giuseppe Conte, che anche lui richiama il contratto siglato tra Lega e M5s. E acqua sul fuoco la getta anche il ministro del'Economia Giovanni Tria, che nega l'esistenza di stime del ...

Flat-tax - scontro tra Lega e M5S. Salvini : "Prevista dal contratto" : In precedenza il leader leghista aveva criticato un'ipotesi di simulazione fatta dal Ministero dell'Economia. "Sono stati fatti numeri strampalati, 50-60 miliardi di euro, non siamo al Superenalotto. ...

Rientra per ora lo scontro sulla Flat tax : Roma, 18 mar., askanews, - Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo ...

Rientra per ora scontro su Flat tax - Di Maio : "E' in contratto" : Roma, 18 mar., askanews, - Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo ...

Flat tax - tensioni nel governo su coperture. Lite Salvini-Lezzi : Sulla per le famiglie è scontro nel governo. '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione', ha detto Matteo a Rtl 102.5 attaccando il Mef per ...

"I 5 stelle rispettino il contratto sulla Flat tax". Colloquio con il sottosegretario leghista Armando Siri : Il rischio che la flat tax si sgretoli, prima ancora di nascere, corre veloce ed è un rischio che la Lega non può permettersi di sostenere. Armando Siri è l'uomo che nel Carroccio ha curato più di tutti il dossier fiscale: ha fatto i calcoli e scritto i numeri per provare a tenere in piedi la linea politica. Dice a Huffpost, riferendosi ai 5 stelle: "Noi non abbiamo interferito nell'impostazione di base del loro ...

Flat tax - Conte : "Nel contratto - va fatta" : 19.10 La flax tax "è un impegno preso con gli elettori e poi trasfuso nel contratto di governo. L'anno scorso abbiamo fatto una significativa anticipazione di una riforma più complessiva". Così il premier Conte a Cuneo per la Asti-Cuneo. "Sicuramente -aggiunge - va completata (la riforma, ndr), ma non ho sul tavolo un progetto riformatore,ci stanno lavorando le forze politiche, i ministri competenti e vedremo tutti insieme. Sicuramente ...

Flat tax - Salvini : "Le coperture ci sono - spero nessuno faccia resistenza" : 'Flat tax? Le coperture ci sono perché, quando l'economia corre, lo Stato incassa, spero nessuno faccia resistenza'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, fuori dal Pirellone, a Milano. ...

Conte : Flat tax è un impegno - lo porteremo a termine : Cuneo, 18 mar., askanews, - La flat tax "è un impegno preso con gli elettori, un impegno poi trasfuso nel contratto di governo. porteremo a termine anche questo progetto riformatore". Lo ha detto il ...

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...

Flat tax - Di Maio : "No promesse alla Berlusconi" : I numeri del Tesoro sono strampalati, i suoi giusti. A Rtl 102.5 il vicepremier Matteo Salvini, torna a insistere sulla Flat tax per le famiglie: "50-60 miliardi sono numeri strampalati, non siamo al Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione". Salvini, dopo aver annunciato ieri dal suo tour elettorale in Basilicata la Flat tax famiglie entro il 2019, assicura: "Stiamo facendo tutti i conti del caso ma siamo ...

[Il punto] E' scontro Lega-M5s sulla Flat tax. La stima degli effetti sulle famiglie : ... ormai inevitabile a causa del forte rallentamento dell'economia. La Finanziaria approvata a fine dicembre si basa su una stima di crescita del Pil nel 2019 pari all'1,5%, le previsioni più recenti ...

Flat tax - Salvini va all'attacco : "I numeri del Mef strampalati" : Il caso Flat tax continua ad agitare le acque del governo . Adesso è muro contro muro tra Matteo Salvini e il Mef guidato da Giovanni Tria. Il ministro degli Interni di fatto rilancia il nuovo regime ...

Bonus 80 euro e detrazioni : cosa succede con la Flat tax? : La proposta leghista ridisegna le aliquote Irpef e il sistema di detrazioni da portare in dichiarazione dei redditi...