Ferrari | ecco perché il flop in Australia può fare la differenza | quella speranza a

F1 – Hamilton sorpreso dalla prestazione della Ferrari in Australia : “ecco cosa ho chiesto a Vettel dopo la gara” : Lewis Hamilton non riesce a dare una spiegazione al flop della Ferrari in Australia: il gesto del campione del mondo al termine della prima gara della stagione E’ andato in scena ieri mattina il primo Gp della stagione 2019 di F1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Albert Park, in Australia, per la prima gara del nuovo Mondiale. A trionfare è stato un eccellente Valtteri Bottas, abile a sfruttare la partenza per portarsi in ...

F1 – Mercedes subito in fuga - Ferrari e Red Bull già lontane : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia : La doppietta della Mercedes in Australia permette al team campione del mondo di portarsi subito in testa nei Costruttori, davanti a Ferrari e Red Bull La Mercedes fa già il vuoto nella classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia, scavando un solco di 22 punti sulla Ferrari e 29 sulla Red Bull. Un avvio di stagione esaltante per il team di Brackley, che piazza subito la doppietta al primo appuntamento dell’anno con Bottas ...

Quanto guadagna la Ferrari in F1 : premi e sponsor - ecco il patrimonio : Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio premi Ferrari in F1 Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media. Ferrari: cavallino in testa alla ...

F1 – Australia amara per la Ferrari - Vettel analizza la sua gara : “ecco perchè ero così lento” : Vettel analizza la sua deludente gara a Melbourne: le parole del Ferrarista al termine del Gp d’Australia Una prima gara per nulla soddisfacente per la Ferrari: il team di Maranello ha piazzato le SF90 di Vettel e Leclerc rispettivamente al quarto e quinto posto al Gp d’Australia, fuori dal podio. Splendida vittoria per Bottas, seguito dal campione del mondo Lewis Hamilton e da Verstappen, autore di uno splendido sorpasso su ...

F1 - Wolff non sta nella pelle : “questo è il Bottas che conosco. Difficoltà Ferrari? Ecco cosa le è successo” : Il team principal della Mercedes ha parlato della prestazione di Bottas e delle Difficoltà della Ferrari in Australia E’ Valtteri Bottas sulla Mercedes ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Australia che apre la stagione di Formula 1, tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Sul gradino più basso del podio sale Max Verstappen con la Red Bull, tenendo dietro le due Ferrari di Sebastian ...

F1 – Vettel sente il peso dell’assenza di Raikkonen in Ferrari : “ecco cosa facciamo col team senza Kimi” : Sebastian Vettel e la mancanza di Kimi Raikkonen: le parole del tedesco della Ferrari sul peso dell’assenza del finlandese nel team di Maranello Sta per iniziare la nuova stagione di F1: i piloti si sfideranno domani mattina per la prima gara del Mondiale 2019, in Australia. Oggi si sono disputate le prime qualifiche, che hanno visto Hamilton conquistare la pole position, seguito in griglia di partenza da Bottas e ...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : «Non faccia foto e non tocchi nulla». Non è un ordine, è quasi una minaccia. Il box della Ferrari a cui ho accesso per un giorno è sempre presidiato. L’entrata è un lungo corridoio che impedisce la vista dall’esterno e conduce al garage vero e proprio, la stanza dei bottoni. Non l’unica. «Mentre qui a Melbourne adesso affrontiamo le prove libere, q...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : Per la prima volta siamo entrati nei box durante le prove. Al lavoro per Vettel e Leclerc anche 40 ingegneri a Maranello: «Come Cape Canaveral e Houston»

Quanto guadagna la Ferrari in F1 : premi e sponsor - ecco il patrimonio : Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio premi Ferrari in F1 Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media. Ferrari: cavallino in testa alla ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Ecco perché la Ferrari potrebbe essersi nascosta. Ma la Mercedes fa già paura : I tifosi della Ferrari, quantomeno quelli che hanno scelto di evitare la “levataccia” nel cuore della notte italiana, tra un cappuccino ed una brioche, stanno leggendo quanto accaduto nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia 2019. I risultati, per usare un eufemismo, stanno regalando un risveglio traumatico da Maranello al resto del mondo. La Mercedes ha spaventato, fatto il vuoto, e dominato la scena ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Ecco perché la Ferrari potrebbe essersi nascosta. Ma la Mercedes fa già paura : I tifosi della Ferrari, quantomeno quelli che hanno scelto di evitare la “levataccia” nel cuore della notte italiana, tra un cappuccino ed una brioche, stanno leggendo quanto accaduto nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia 2019. I risultati, per usare un eufemismo, stanno regalando un risveglio traumatico da Maranello al resto del mondo. La Mercedes ha spaventato, fatto il vuoto, e dominato la scena ...

Quanto guadagna la Ferrari in F1 : premi e sponsor - ecco il patrimonio : Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio premi Ferrari in F1 Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media. Ferrari: cavallino in testa alla ...

Quanto guadagna la Ferrari in F1 : premi e sponsor - ecco il patrimonio : Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio premi Ferrari in F1 Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media. Ferrari: cavallino in testa alla ...

Quanto guadagna la Ferrari in F1 : premi e sponsor - ecco il patrimonio : Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio premi Ferrari in F1 Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media. Ferrari: cavallino in testa alla ...