Donna si butta da decimo piano col nipote 5 anni Morti sul colpo

Donna si butta dal decimo piano col nipote di 5 anni : c’è l’ipotesi omicidio-suicidio : Una Donna di 50 anni , un’ingegnere informatica, ed un bambino di cinque hanno perso la vita dopo una caduta dal decimo piano di un palazzo in largo Montecassino a Modena. Stando alle prime notizie che si hanno in merito all’accaduto, la Donna sarebbe la zia del minorenne, figlio del fratello di lei. Le due vittime sono entrambe italiane. Tra le pri...

Vittorino Andreoli : "Non si può pensare che un uomo sia da buttare nemmeno se è rotto - o una Donna se non ha più un seno secondo la moda" : Vittorino Andreoli è uno psichiatra di fama mondiale che ha deciso di vivere in solitudine. Poca televisione, poche luci e una particolare carriera sul web: dai 25 follower conquistati con una lezione sulla parola democrazia fino ai 25mila conquistati con il tema della vecchiaia. Lo psichiatra, 78 anni, ha lavorato a Milano, nel Regno Unito e poi in America, a New York e Harvard. Il suo ultimo libro si intitola Il rumore delle parole, ...