Controllo del territorio nel reggino | numerose le denunce

Udine - perde il Controllo della moto e si schianta : morto 25enne - tornava da un raduno : Antony Del Pin, venticinquenne di Marano Lagunare (Udine), nel pomeriggio di domenica ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua motocicletta contro le protezioni in cemento che delimitano un tratto di provinciale in costruzione a Porpetto. Il giovane tornava dal motoraduno di Percoto.Continua a leggere

Incidente Ethiopian Airlines - Boeing 737 Max “molto veloce dopo decollo”. L’urlo del pilota alla torre di Controllo : “Break” : L’aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocità dopo il decollo“, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente“. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha riportato la notizia sul proprio ...

Premier neozelandese : "Rivedere Controllo delle frontiere e leggi per il porto d'armi" : ... a piedi nudi e con un atteggiamento di sfida, il suprematista australiano Brenton Tarrant, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall'idea che i musulmani stiano invadendo il mondo, è ...

Incidente aereo in Etiopia : il panico del pilota e l’appello disperato del Controllore di volo - ecco la ricostruzione degli ultimi drammatici momenti : 1/15 AFP/LaPresse ...

Upas - spoiler del 14 marzo : Manlio perde il Controllo e si scaglia contro la moglie : Continua ad emozionare i suoi numerosi seguaci la longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole che ha la capacità di sorprendere sempre con nuovi ed inaspettati colpi di scena. Nei recenti appuntamenti al centro dell'attenzione è finito il personaggio di Beatrice che ha iniziato ad assumere degli atteggiamenti che hanno destato i sospetti di Raffaele. Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 14 marzo alle ore 20:45 svelano che Manlio ...

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il Controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il Controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti : Google Assistant amplia il supporto bilingue consentendo agli utenti di sfruttarlo in due lingue diverse senza accedere alle impostazioni e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti che ora possono essere controllati singolarmente e come gruppo. L'articolo Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti proviene da TuttoAndroid.

Disastro aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva “problemi di Controllo volo” prima dello schianto : Il pilota dell’aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa aveva riscontrato “problemi di controllo del volo” poco prima dello schianto: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia aerea, in riferimento a una conversazione registrata con i controllori del traffico aereo. “Stava avendo difficoltà nel controllo del volo dell’aereo, quindi ha chiesto di rientrare alla ...

Orsero rileva il Controllo della francese Fruttica per 10 milioni : Orsero annuncia l'acquisto del Gruppo francese Fruttica , specializzato nell'importazione e distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione in Francia, di uva di ...

Oggi viviamo nella società del Controllo. Deleuze l'aveva previsto vent'anni fa. : ... capace di scappare dalla conoscenza stabilita e dal potere: fai la differenza, celebrala, rifiutati di accettare le distinzioni binarie espresse dal mercato e rendi la tua una scelta politica. La ...

Droga - estorsioni e violenze : "Dobbiamo cominciare a fare le rapine assai". Così 'Pensa' voleva prendersi il Controllo della città. In ... : Un fatto di cronaca che, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe potuto essere solo il preludio a una stagione di violenza con cui si intendeva prendersi il controllo della città. ...

Defrel fugge al Controllo della polizia e si schianta in Mercedes : il calciatore era ubriaco : fugge alla polizia e si schianta con la sua auto . Gregoire Defrel , attaccante della Sampdoria, si è dato alla fuga per le strade di Genova per cercare di sfuggire a un controllo della polizia ma si ...

Una falla di Google Chrome dà pieno Controllo del computer in remoto : informazioni sull’aggiornamento di Google Chrome (screenshot Google Chrome) Gli utenti di Google Chrome devono aggiornare il proprio browser alla versione più recente (72.0.362.121) per correggere una vulnerabilità 0-day. Clement Lecigne, che fa parte del gruppo di analisti delle minacce di Google, ha scoperto una falla che permetterebbe agli aggressori di eseguire un codice da remoto attraverso il browser, assumendo così il controllo ...

Aereo si schianta - strage in Etiopia : l’allarme del pilota alla torre di Controllo poi il dramma : Una tragedia internazionale sui cieli africani. Il Boeing 737 della Ethiopian Airlines partito ieri mattina da Addis Abeba per Nairobi si è schiantato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone che erano a bordo (149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio). La speranza dei soccorritori è svanita quasi subito: tra i rottami precipita...