Cina | Xi Jinping in Italia dal 21 marzo

Xi Jinping in Italia dal 21 marzo - la Cina ufficializza la visita - : Il presidente della Repubblica cinese resterà in Europa fino al 26 marzo: andrà anche nel Principato di Monaco dove incontrerà Alberto II e in Francia. Attesa la firma del bilaterale con Conte per la ...

DALLA Cina/ Lao Xi : Di Maio rischia di far saltare la visita di Xi Jinping in Italia : I colpi di testa del governo Italiano su Venezuela e Francia, causati da Di Maio, mettono l'Italia in una posizione pericolosa rispetto a CINA e Usa