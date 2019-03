Apple si prepara alla Worldwide Developers Conference 2019

Tutti contro Netflix : ecco come Apple e Disney si preparano alla guerra dello streaming : La sfida contro Netflix è in atto più che mai, alla ricerca di una fetta di quella torta di quello che è, e sarà sempre di più, l’intrattenimento casalingo del futuro. Grandi nomi nel settore dell’intrattenimento e delle tecnologie si stanno preparando a puntare sul servizio di video online: tra queste Apple che si sta apprestando a lanciare un nuovo servizio TV in streaming, analogo a quello di Netflix e Amazon Prime video con film, ...

Apple : “È l’ora dello spettacolo” - l’azienda californiana si prepara a rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento : “È l’ora dello spettacolo”. È questa la frase con cui Apple ha deciso di lanciare un evento, previsto per il prossimo 25 marzo, in cui introdurrà un servizio di programmazione video originale e un nuovo piano di abbonamento alla rivista premium. L’azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali terrà l’evento al Steve Jobs Theater presso la sede centrale di Apple a Cupertino, ...

Apple prepara un nuovo evento - Trump mostra i muscoli alla Merkel. L'agenda di oggi : Questi quattro grandi colossi "hanno accumulato troppo potere sulla nostra economia, la nostra società e la nostra democrazia" ha scritto Warren in un post su Medium e in un'intervista con The Verge ...

Apple si prepara a lanciare una carta di credito? : Apple è al lavoro per cercare di dipendere meno dalle vendite dell'iPhone. Il mercato degli smartphone è in saturazione e la crescita della Mela non può più essere legata a doppio filo al suo prodotto di punta. Proprio per questo l'azienda guidata da Tim Cook è alla vigilia di uno degli eventi potenzialmente più importanti della sua storia recente, quello in cui dovrebbe lanciare un vero e proprio ...

Apple prepara la 'Netflix delle news'. Attesa per il 25 marzo : Nuove indiscrezioni sulle novità che verranno presentate allo Steve Jobs Theatre di Cupertino: un abbonamento mensile per le notizie dalle principali testate Usa