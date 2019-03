Anche la Lombardia si prepara a fronteggiare l’emergenza idrica | il Lago Maggiore è un

Ambiente - domani c’è “M’illumino di meno” : “Tanti eventi Anche in Lombardia e Sicilia” : domani c’è M’Illumino di meno la bellissima campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico di Caterpillar nota ed importante trasmissione radiofonica di Radio Due Rai. anche le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE daranno un contributo importante. “M’illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro ...

Smog - allarme Pianura Padana : blocco ai diesel in Lombardia - Veneto e Anche in Toscana : Torna l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da domani e...

Caccia ai cinghiali Anche con l'arco Via libera dalla Regione Lombardia : Per far fronte all'«emergenza» cinghiali, Regione Lombardia valuterà anche «l'utilizzo dell'arco come strumento ecologico per attuare la selezione», tra i «metodi per il controllo delle popolazioni».

La Lombardia ha dato il via libera alla caccia ai cinghiali Anche con l'arco : Lotta senza quartiere all'invasione dei cinghiali, la cui presenza non controllata oltre a minacciare le coltivazioni rappresenta una minaccia anche alla sicurezza dei cittadini. L'invito arriva dal ...

Maltempo : in Lombardia piogge e neve in montagna Anche domani : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, i

Allerta Meteo Lombardia : pioggia e neve Anche domani : Nel fine settimana proseguono le condizioni di instabilità del Meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell’Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, il tempo diventerà soleggiato, con un lieve aumento dei valori massimi di temperatura e un calo delle minime. domani sono probabili nevicate in montagna a partire da quota ...

Meteo : Lombardia - domani neve Anche in pianura - weekend con l'ombrello : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nei prossimi giorni due perturbazioni attraverseranno la Lombardia: la prima, debole, nella giornata di mercoledì, la seconda, ben più attiva, tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Il tempo risulterà pertanto generalmente perturbato con molte nubi e precipitazioni