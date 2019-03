Ajax | Ten Hag sulla Juventus | ' Deve vincere la Champions | è la favorita'

Olanda - Ajax pensiero alla Juve - campionato compromesso. Ten Hag 'Sono inferocito - ma serva da lezione' : ROMA - L'età a volte fa brutti scherzi. Quella giovane più di quella adulta. L'Ajax ha pagato un prezzo alto allo sportello dell'anagrafe infangando per un giorno la propria virtù: la spensieratezza ...

Ajax-Juventus - Ten Hag : "Juve sotto pressione in Champions League " : Ajax-Juventus – Ajax Juve è già iniziata. Tra parole dei vari dirigenti e calciatore, si aggiungono quelle del tecnico olandese. In conferenza stampa, l'allenatore dell'Ajax ten Hag ha commentato il risultato dell'urna di Nyon. Ovvero, i suoi Lancieri che sfideranno la Juventus. Parole d'elogio per i bianconeri ma anche di incoraggiamento per i suoi, cercando […]

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Champions - Nedved : "Ajax? Dovremo stare attenti" : "I nostri ragazzi si sono guadagnati altre due partite - ha spiegato Nedved a 'Sky Sport' - , una cosa bellissima per i giocatori e i tifosi: dovremmo affrontarla nel migliore dei modi. Mi aspetto ...

Juve. Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. Derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...

Juve-Ajax - Nedved : “dovremo stare molto attenti” : Buon sorteggio per la Juventus che ha pescato l’Ajax, ecco le dichiarazioni di Nedved ai microfoni di Sky Sport: “non sono contento o scontento, sarà una bellissima partita, dovremo stare molto attenti. I nostri si sono meritati le altre due partite di Champions, è una cosa bellissima per loro e per i tifosi, dovremo affrontarla con entusiasmo. L’eventuale squalifica di Ronaldo? Non la temo, si è sfogato sul campo dopo ...

Juventus-Ajax - Nedved nasconde il sorriso : “non sono né contento e né deluso. Squalifica di Ronaldo? Ecco cosa dico” : Il vice-presidente della Juventus ha commentato a caldo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, esprimendo le proprie sensazioni sull’Ajax Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha messo la formazione olandese sul cammino dei bianconeri, che giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium. AFP/LaPresse Un ...

Sorteggio quarti Champions 2019 : Juventus-Ajax - Liverpool-Porto - Tottenham-Manchester City - Manchester United-Barcellona : Sarà Juventus-Ajax ai quarti di Champions League. È quanto ha stabilito il Sorteggio di Nyon. La formazione di Allegri affronterà la squadra olandese, che ha eliminato a sorpresa Real Madrid. L'andata si giocherà in Olanda il 9 o 10 aprile, il ritorno a Torino il 16 e il 17. La Juventus arriva ai quarti di finale dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid. Dopo il 2-0 subito a Madrid, Ronaldo e compagni hanno ribaltato ...

Champions - sarà Ajax-Juve : sfiderà la vincente di Tottenham-City | Le altre sfide : Liverpool-Porto e Barcellona-United : sarà un mezzogiorno di fuoco quello che attende la Juve. Alle 12 in punto, infatti, l'urna dell'Uefa a Nyon dirà quale avversaria dovranno affrontare i bianconeri nei quarti di finale di Champions League (ma anche chi eventualmente si troveranno di fronte in semifinale). Oltre alla Signora, tra le magnifiche otto sono rimaste Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpoool, Tottenham, Ajax e Porto. Inutile nascondere che i pericoli ...

Fine dell’epoca Real : l’Ajax è tornato grande. Avanti anche il Tottenham : E’ una delle notti peggiori della storia del Real Madrid. Gli spagnoli cadono sotto i colpi di un Ajax tornato

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Champions League : Real Madrid-Ajax - Dortmund Tottenham : Torna la Champions League. Il compito più delicato è quello del Real Madrid che ospita l'Ajax, partendo da un vantaggio di 2-1, ma col pesante fardello di tre ko di fila in casa, di cui due ...