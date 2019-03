Pd | Zingaretti | “L’Italia non funziona Anche per colpa dei ‘no’ al referendum | bisogna

Pd - Zingaretti : “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da Il Fatto ...